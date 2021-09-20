Члены комиссии на УИК № 1867 угрожали наблюдателям и влияли на процедуру подсчета голосов

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Члены комиссии с правом совещательного голоса на избирательном участке № 1867 в Приморском районе Петербурга мешали проведению процедуры подсчета голосов и угрожали наблюдателям, которые делали замечания на происходящие нарушения.
Член избирательной комиссии УИК № 1867 заявил жалобу о нарушениях, происходящих на избирательном участке. По его словам, вечером, после 19 часов, на участок пришли два члена комиссии с правом совещательного голоса (ЧПСГ). Они заявились еще до подсчета голосов избирателей. Как указывается в жалобе, во время начавшейся процедуры подсчета эти молодые люди мешали производить законную съемку и вести наблюдение за законностью действий комиссии.
Они вставали перед камерой и отказывались уходить, при этом неоднократно пытаясь уронить треногу с целью повредить телефон, производящий видеосъемку. На просьбу члена комиссии быть аккуратнее и не мешать проведению законной процедуры, один из ЧПСГ в грубой форме «посоветовал» наблюдателям позаботиться о себе. Данные нарушения были зафиксированы на камеру на избирательном участке.
Попытка препятствовать работе наблюдателей и косвенные угрозы в их адрес являются явным нарушением. Ведь в моменты, когда двое молодых людей закрывали объектив камеры при подсчете голосов, могли произойти фальсификации, что напрямую влияет на итоговые результаты голосования.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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