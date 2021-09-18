Полиция «пачками» забирает членов комиссий с УИКов Петербурга

Сегодня, 00:04

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Полиция «пачками» забирает членов комиссий с УИКов Петербурга
Фото из открытых источников

Петербургские избирательные участки остаются без наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса. Людей просто увозят в полицию без объяснения причин.

Об этом сообщают ТГ-каналы, в том числе – «Ротонда», а также канал бывшего кандидата в депутаты городского Заксобрания Ирины Фатьяновой. По данным канала, полиция приехала в УИК №1639 в Петроградском районе и забрала с собой пятерых членов комиссии – от «Яблока» и «Справедливой России». Причину задержания сотрудники правоохранительных органов раскрывать не стали.


Также полиция забрала члена комиссии с правом совещательного голоса территориального избиркома №18 Сергея Владимирова, задержания прошли и на участке №1809.

Политик Борис Вишневский тоже сообщил о том, что членов УИК «массово» увозят в полицию, тем самым нарушая законодательство. Происходит это, по его словам, на Петроградской стороне:

«На Петроградской стороне в массовом порядке увозят в полицию членов УИК с совещательным голосом, в том числе от Яблока. Готовятся подделать результаты. Удалить члена УИК можно только по суду. Но, видимо, закон уже отброшен».

Напомним, что Петроградский район в СМИ часто называют «вотчиной» спикера ЗакСа Петербурга Вячеслава Макарова. Его дочь, Марина Лыбанева, баллотируется в местный парламент.

В Петербурге завершились выборы в Госдуму РФ и ЗакС. По предварительным данным, трехдневное голосование сопровождалось большим количеством нарушений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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