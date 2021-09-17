В Санкт-Петербурге начали продавать места в очереди за iPhone 13

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Место в очередь за новинкой от компании Apple можно купить в Санкт-Петербурге за 10-65 тысяч рублей — объявления такого свойства массово появились на сайте Avito после презентации iPhone 13. Указывается, что за дополнительную сумму можно организовать «стоянку» в очереди в сопровождении охраны, передает «78ru».
Российские «предприниматели» массово активизировались на сайтах объявлений, предлагая за фиксированную оплату отстоять место в очереди за новым iPhone 13. Ожидается, что новая продукция от компании Apple поступит на российский рынок уже 24 сентября. В обновленной линейке 2021 года представлены четыре модели смартфонов - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и IPhone 13 Pro Max.
Стоимость самого бюджетного iPhone 13 с 129 гб памяти будет стартовать от 79 990 рублей, а самый дорогой Pro Max с объемом памяти в 1 тб будет достигать 159 990 рублей. Те россияне, которые не хотят выстаивать драгоценные часы в очереди за покупкой гаджетов от Apple, могут приобрести место в очереди по цене от 10 до 65 тысяч рублей — итоговая сумма зависит от очередности в очереди.
«Отстоим очередь в Re-store Василеостровская. Хотите в другом магазине? Не проблема, напишите или позвоните, мы всё решим. Гарантия получить айфон одним из первых», - указано в объявлении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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