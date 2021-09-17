Два УИКа Выборгского района продолжали работу в ночь перед последним днем выборов

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В пятом избирательном округе в Санкт-Петербурге вечером 18 сентября и ночью были замечены нарушения в работе некоторых избирательных участков.
В частности, поздним вечером, уже после закрытия УИКа № 356, расположенного в здании государственного учреждения «Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга» на улице Пархоменко, 249, на участке продолжалась деятельность. По сообщению наблюдателей, УИК был открыт, и туда беспрепятственно зашла некая девушка.
Согласно регламенту, после закрытия участка в 20:00 на его территорию никто не допускается, однако в случае с УИКом № 356 это правило по неизвестным причинам было нарушено. После того, как девушка попала на участок, через окна можно было наблюдать перемещения и активность группы людей, но из-за выключенного света установить, чем именно они занимались, не удалось.
Схожая ситуация наблюдалась и на участке № 383 в ГБОУ СОШ № 90 на улице Сикейроса, дом 5, корпус 2, лит «а». В здании на протяжении всей ночи горел свет. Не исключено, что на УИКе также могли оставаться люди, что также противоречит установленным правилам в рамках избирательного процесса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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