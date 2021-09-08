Трюк с исчезновением. Председатели избирательных комиссий отсутствуют на участках

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Некоторые избирательные участки Петербурга работают без своих председателей - речь идет об УИКах №398, 399, 400 и 401. В первом указанном УИКе очевидцы заподозрили председателя в нетрезвом состоянии, в остальных председатели отсутствовали. Видеодоказательство в соцсети выложил один из кандидатов по округу №5 Артем Жук.
Из-за отсутствия руководителей на участках наблюдалась рассогласованность действий членов избиркомов. Собеседники, попавшие на видео, считают, что председатели-нарушители не получат никакого наказания за свои действия. Тем не менее на участки была вызвана полиция.
В своем заявлении Жук написал:
«Находясь в статусе кандидата по 5 округу Законодательного собрания Петербурга, я обнаружил, что по состоянию на 14:00 председатели избиркомов №399, 400 и 401 отсутствуют на своих рабочих местах. По словам их секретарей, они находятся на выездном голосовании, однако документы, подтверждающие основания для отправки выездных урн, отсутствуют. В комиссии №398 председатель находится в состоянии, которое по всем признакам напоминает алкогольное опьянение. Прошу принять меры и пресечь нарушения выборного законодательства».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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