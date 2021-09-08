В ТИК не стали комментировать видео с вбросом бюллетеней на УИК №1809

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Присутствующие на УИК №1809 в Приморском районе зафиксировали на видео молодого человека, положившего в урну прямо перед глазами комиссии пачку бюллетеней. Авторов Telegram «Наблюдатель из Кремля» удивила спокойная реакция комиссии, просто указавших мужчине на выход.
В территориальной избирательной комиссии №9, к которой относится участок, не стали комментировать видеосвидетельство, а в самом УИК просто не ответили на звонок.В пятницу днем журналисты ЗакС. Ру поделились фотографией пачки бюллетеней с этого участка, подозрительно похожих на вброшенные. Председатель комиссии отказалась комментировать произошедшее приехавшим в УИК №1809 корреспондентам, сославшись на то, что приславший фотографию «известный саботажник».
Также 17 сентября члены комиссии пожаловались на кандидата в муниципальные депутаты округа «Ланское» Дмитрия Лысова, который стоял рядом с УИК и агитировал за свою деятельность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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