На УИК №2242 и №2234 в Центральном районе Петербурга заметили выборные «карусели»

В Санкт-Петербурге на избирательных участках №2242 и №2234 в Центральном районе были зафиксированы возможные «карусели» - махинации, при которых одни и те же люди голосуют по несколько раз.

Telegram-канал SOTA опубликовал видеозапись, на которой видно подозрительное скопление молодых людей на участке для голосования №2242, расположенном в муниципальном округе Смольнинское в Центральном районе Петербурга.

Ранее поступила информация об аналогичном нарушении с избирательного участка № 2234 Центрального района, который расположен в этом же здании. Там были замечены одни и те же молодые люди, одетые в спортивные костюмы.

В настоящее время, как сообщает Telegram-канал «ВишНевскоеВремя» на участок прибыли сотрудники полиции, которые отказались проверять документы у голосующих якобы студентов военного института. Проводится проверка.

По мнению модераторов Telegram-канал SOTA, это может свидетельствовать о наличии так называемой «карусели». При применении такой схемы нарушитель передает избирателю заполненный бюллетень перед входом на избирательный участок. Он опускается в урну, а новый выданный отдается организатору действия после выхода с участка. Махинация может реализовываться несколько раз.

Ранее схожее нарушение было зафиксировано на УИКах № 1656 и 1657, расположенных в Петроградском районе. Там заметили массовый подвоз к избирательным участкам курсантов военной академии А.Ф Можайского.

Подобные сообщения свидетельствуют о том, что в Санкт-Петербурге на избирательных участках нарушители могли прибегнуть к фальсификации итогов выборов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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