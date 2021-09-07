Турфирмы Петербурга не могут получить поддержку от Смольного из-за жестких условий

Вчера, 16:39

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Турфирмы Петербурга не могут получить поддержку от Смольного из-за жестких условий
Фото из открытых источников

Сфера туризма в Петербурге до сих пор не может восстановиться после пандемии. В бизнес-сообществе указывают не только на проблему снижения турпотока из-за антиковидных ограничений и, как следствие, колоссальные убытки, но и на сложности в получении поддержки от государства. При этом в Смольном говорят о «положительных тенденциях» в сфере туризма, а глава Комтура Сергей Корнеев и вовсе заявил о наступлении «новой эры» в данной отрасли.

По словам Корнеева, по поручению губернатора Александра Беглова был разработан комплекс мер поддержки туристического бизнеса, который запустили еще прошлой осенью. Чиновник утверждает, что к началу 2021 года налоговыми льготами уже воспользовались более 3 тысяч предприятий.

«Также 551 петербургская организация сферы туризма получила льготы по аренде городского имущества. Туристским организациям города было предоставлено 28 грантов Ростуризма на реализацию стартапов во внутреннем и въездном туризме на общую сумму 52 миллиона рублей. 17 организаций получили субсидии по въездному туризму в размере 9,1 миллиона рублей», – уточнил Корнеев, однако не стал упоминать количество турфирм, которые не могут получить господдержку из-за жестких условий, установленных Смольным.

Разработанная программа поддержки предполагает, что в 2023 году за счет субсидий из бюджета городские компании погасят свои долги по договору займа. Однако для получения помощи они должны соблюсти строгие условия: сохранить к 1 апреля 2023-го 90% сотрудников от числа работавших на 1 апреля 2020-го, и зарплаты сотрудников должны быть не менее двух МРОТ. Меры оказались малоэффективны – немногие смогли воспользоваться поддержкой, массе компаний пришлось сократить штат на 50%, тем самым отрезав себя от программы.

На индустрию туризма негативно повлияли и многочисленные антиковидные ограничения, которые в Смольном постоянно корректировали и изменяли. Одним из самых пострадавших считается сегмент транспортных туристических перевозок, которые из-за ограничений стали нерентабельными. Для этой отрасли профильный комитет также не предоставил эффективных мер поддержки, из-за чего многие предприятия окончательно закрылись. По некоторым данным, только с начала 2021 года рынок покинули около 30% компаний.

Ранее представители туристической индустрии заявляли, что Петербург оказался самым пострадавшим регионом в России в туристической сфере, восстановление ее вряд ли произойдет в ближайшие два года. Однако чиновники Смольного пытаются создать иллюзию положительных тенденций, несмотря на реальное положение дел.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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