Почти 1,5 миллиона петербуржцев завершили цикл вакцинации

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия
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По состоянию на субботу, четвертого сентября, в Санкт-Петербурге 1 475 507 человек полностью завершили цикл вакцинации. Такие данные приводит Комитет по здравоохранению города, пишет «Петербургский дневник».
Первую прививку от коронавируса, не считая вакцинацию однокомпонентным «Спутник Лайтом», в Северной столице поставили 1 494 083 человека.
В городе на Неве на данный момент имеется приличный запас вакцины - 597 179 доз. ПЦР-диагностикой занимаются 59 лабораторий.
Для больных с коронавирусом и пневмониями власти развернули 5163 койки. Пациентов с коронавирусом принимают 14 ковид-стационаров.
Свободный коечный фонд в городе относительно норматива Минздрава нынче составляет 31,36 процента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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