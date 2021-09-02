Почти 1,5 миллиона петербуржцев завершили цикл вакцинации

По состоянию на субботу, четвертого сентября, в Санкт-Петербурге 1 475 507 человек полностью завершили цикл вакцинации. Такие данные приводит Комитет по здравоохранению города, пишет «Петербургский дневник».

Первую прививку от коронавируса, не считая вакцинацию однокомпонентным «Спутник Лайтом», в Северной столице поставили 1 494 083 человека.

В городе на Неве на данный момент имеется приличный запас вакцины - 597 179 доз. ПЦР-диагностикой занимаются 59 лабораторий.

Для больных с коронавирусом и пневмониями власти развернули 5163 койки. Пациентов с коронавирусом принимают 14 ковид-стационаров.

Свободный коечный фонд в городе относительно норматива Минздрава нынче составляет 31,36 процента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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