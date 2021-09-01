Урегулированием предвыборного беспредела в Петербурге может заняться Генпрокуратура

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова попросила направить представителей генерального прокурора в Петербург. Она возмутилась массовым переназначением членов участковых избирательных комиссий, а также отсутствием реакции Горизбиркома на это нарушение.
Кадровые перестановки произошли в конце августа. В ТИК №48 в Московском районе уволили сразу 17 глав участковых избиркомов, которых за несколько дней до этого приняли на работу в ТИК №47 в Красносельском районе. На ситуацию обратила внимание Памфилова, возмутившись двойным назначением. По ее мнению, это не могло пройти мимо Горизбиркома и его руководителя Натальи Чечиной.
«Их 31 августа уволили, а 26-го они уже были назначены. То есть это двойное назначение. Как это могло пройти мимо городской избирательной комиссии? Надо к вам представителей генерального прокурора прислать», — заявила она.
Глава ГИК Наталья Чечина, в свою очередь, отчиталась о приостановке решения ИК Красносельского района, а представитель избиркома Олег Зацепа поспешил оправдаться, заявив, что произошедшее - просто ошибка, хотя зампредседателя ЦИК Николай Булаев уверен, что ситуацию спланировали заранее.
В СМИ обратили внимание, что ранее Московский район считался подконтрольным главе фракции ЕР в Заксобрании Александру Тетердинко. Сейчас он баллотируется в Госдуму от одномандатного округа, в состав которого входит Красносельский район. Журналисты также указали на явный конфликт между главой ЦИК Эллой Памфиловой и губернатором Александром Бегловым. Градоначальника и его вице-губернаторов обвиняли в причастности к предвыборному хаосу в Петербурге, который не смогла урегулировать даже спецкомиссия ЦИК.
Возникают вопросы и к работе Горизбиркома, который возглавляет Наталья Чечина. СМИ считают, что она действует в интересах Беглова. Возможно, визит представителей Генпрокуратуры в Северную столицу поможет навести порядок.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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