Отопление в Санкт-Петербурге дадут в середине сентября

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Отопление в Петербурге начнут включать уже в середине сентября. Об этом сообщил сегодня губернатор города Александр Беглов.
По его словам, большинство многоквартирных жилых домов уже получили отопительные паспорта. В срок до 15 сентября сего года они будут выданы еще 3% многоэтажек.
В нынешнем году Северная столица намерена войти в отопительный сезон по графику 2020-го.
Год назад, напомним, в Санкт-Петербурге начали включать с 17 сентября, но полностью город с теплом был только в октябре - тогда батареи начали греть полноценно.
Из-за того, что весной этого года на улице резко стало тепло, отопительный сезон был завершен уже к 13 мая.
Напомним, регулярно подавать тепло в городе начинают с момента, когда среднесуточная температура в +8 градусов держится в течение пяти дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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