Отопление в Санкт-Петербурге дадут в середине сентября

Отопление в Петербурге начнут включать уже в середине сентября. Об этом сообщил сегодня губернатор города Александр Беглов.

По его словам, большинство многоквартирных жилых домов уже получили отопительные паспорта. В срок до 15 сентября сего года они будут выданы еще 3% многоэтажек.

В нынешнем году Северная столица намерена войти в отопительный сезон по графику 2020-го.

Год назад, напомним, в Санкт-Петербурге начали включать с 17 сентября, но полностью город с теплом был только в октябре - тогда батареи начали греть полноценно.

Из-за того, что весной этого года на улице резко стало тепло, отопительный сезон был завершен уже к 13 мая.

Напомним, регулярно подавать тепло в городе начинают с момента, когда среднесуточная температура в +8 градусов держится в течение пяти дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700