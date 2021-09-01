Эксперты ожидают массовый отток перевозчиков в Петербурге

«Петербургская транспортная компания», обслуживающая 8% городских маршрутов, заявила о намерении закрыть бизнес к 2022 году. Это связано с началом реализации в Северной столице транспортной реформы вице-губернатора Максима Соколова.

По итогам минувших торгов на обслуживание маршрутов общественного транспорта до 2028 года ПТК не получила ни одного контракта. Как сообщало издание «Коммерсант», организаторы конкурса предъявили слишком строгие требования к технике, а условия контрактов оказались для перевозчика невыгодными: их рентабельность составила менее 9%. В результате лоты на общую сумму 195 млрд рублей достались трем крупным компаниям, а мелкие и средние перевозчики остались ни с чем.

Эксперты сходятся во мнении, что предложенные Смольным условия контрактов спровоцируют уход представителей МСП с рынка пассажирских перевозок. По мнению директора программы «Управление умным городом – Smart City Management» Высшей школы менеджмента Екатерины Соколовой, это приведет к монополизации данной сферы. Помимо этого, реформа Соколова предполагает ликвидацию 250 городских маршрутов, из-за чего петербуржцы предпочтут пользоваться личным транспортом.

Кроме сокращения числа маршрутов в транспортном блоке Смольного намерены перевести городской транспорт на экологичное топливо, закупив автобусы на сжиженном природном газе.

В рамках новой реформы сфера городского транспорта уже подверглась масштабной реорганизации. Максим Соколов перевел ряд ведомств под управление комитета по транспорту. При этом большинство руководящих постов заняли люди из близкого окружения чиновника. Среди них следует отметить Виталия Родионова, пришедшего в команду Соколова из силовых ведомств , будучи уволенным по причине утраты доверия. Став неформальным «советником» вице-губернатора, Родионов, как считают в СМИ, начал лоббировать интересы определенных перевозчиков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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