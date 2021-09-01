«ТК Северная Столица» не будет платить штраф за поставки фальсификата детям

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Комбинат питания «ТК Северная Столица» оспорил в суде выписанный Роспотребнадзором штраф за поставку фальсификата в петербургские школы и детсады.
Напомним, надзорное ведомство уличило компанию в поставках контрафактного сливочного масла производства «Алтико». После того, как экспертиза выявила в продукте недопустимое содержание пальмового масла, Роспотребнадзор постановил изъять все запасы фальсификата. Поставщику грозил штраф от 100 до 300 тыс. рублей, однако руководство комбината оспорило его в суде.
Рассмотрение иска «ТК Северная Столица» к Управлению Роспотребнадзора по Ленинградской области завершилось 29 августа. Суд отменил решение надзорного ведомства.
Примечательно, что «ТК Северная Столица» - не единственный комбинат в Петербурге, сумевший уйти от ответственности за грубое нарушение. Ранее поставщик «Артис-Детское питание» смог оспорить в суде крупный штраф (от 300 до 500 тыс. рублей) из-за ошибки в предписании, допущенной инспекторами петербургского РПН.
Сотрудники ведомства прибыли на производство «Артиса», чтобы проверить, устранило ли руководство компании нарушения, выявленные в ходе предыдущей внеплановой проверки. Выяснилось, что недочеты не были ликвидированы, и Роспотребнадзор передал дело в суд. Однако из-за ошибки в документах тот встал на сторону поставщика.
Оба случая наглядно демонстрируют, как недобросовестные поставщики могут избегать наказания из-за непрофессионализма сотрудников надзорного ведомства, отмечают журналисты. Более того, предусмотренные законом штрафы слишком малы для крупнейших игроков на рынке соцпитания. Председатель объединения потребителей России Наталья Старостина в свое время предлагала включать комбинаты, которые работают с нарушениями и не желают их исправлять, в реестр недобросовестных поставщиков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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