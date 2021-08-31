Участники картелей в сфере соцпита Петербурга «перекидываются» директорами

Рынок социального питания в Петербурге в последние годы регулярно сталкивается с различными проблемами, главная из которых – картельные сговоры. За последнее время Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило несколько крупных картелей среди комбинатов школьного и дошкольного питания.

Действующее законодательство сложно назвать эффективным в борьбе с подобными ситуациями, так как нарушившие законы о конкуренции пищекомбинаты могут заплатить штраф и беспрепятственно продолжить работу на рынке детского питания. При этом некоторые поставщики продовольствия даже не пытаются скрыть наличие между нами договоренностей.

Издание "Версия" сообщало , что на место генерального директора «Фирмы Флоридан» пришла Ольга Костенюк – бывший руководитель городского предприятия «КСП Василеостровского района». Ранее антимонопольная служба уличила компании в картельном сговоре, однако это не помешало им, заплатив штрафы, продолжить коммерческую деятельность.

Похожая ситуация происходит и с комбинатом питания «Аванта», который раньше носил название «Квадрат». В 2019 году антимонопольная служба выявила картельный сговор между компаниями «Ленагропром», «Квадрат» и «НУР». Последние два комбината подавали электронные заявки с одного IP-адреса в один и тот же день. Участники картеля распределяли выгодные контракты на социальное питание в Курортном районе Петербурга.

Этим летом должность гендиректора комбината «Аванта» (бывший «Квадрат») получила Назирова Айсел Феиз Кызы, а Юлия Нефедова, до этого занимавшая руководящий пост, стала учредителем компании.

Отметим, что Назирова является учредителем «НУР», с которым «Аванта» в 2019 году состояла в картельном сговоре.

То есть оба комбината связаны с одним человеком. При этом «НУР» участвовал и в других антиконкурентных сговорах, в том числе в крупном «колпинском картеле».

Все это в очередной раз подтверждает, что между комбинатами действительно были договоренности в 2019 году. Кроме того, учитывая имеющиеся связи, не исключено, что между поставщиками есть некие соглашения и сейчас. В связи с этим сотрудникам антимонопольной службы стоит усилить контроль за деятельностью компаний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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