Участники картелей в сфере соцпита Петербурга «перекидываются» директорами

31-08-2021, 18:29

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Участники картелей в сфере соцпита Петербурга «перекидываются» директорами

Рынок социального питания в Петербурге в последние годы регулярно сталкивается с различными проблемами, главная из которых – картельные сговоры. За последнее время Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило несколько крупных картелей среди комбинатов школьного и дошкольного питания. 

Действующее законодательство сложно назвать эффективным в борьбе с подобными ситуациями, так как нарушившие законы о конкуренции пищекомбинаты могут заплатить штраф и беспрепятственно продолжить работу на рынке детского питания. При этом некоторые поставщики продовольствия даже не пытаются скрыть наличие между нами договоренностей. 

Издание "Версия" сообщало, что на место генерального директора «Фирмы Флоридан» пришла Ольга Костенюк – бывший руководитель городского предприятия «КСП Василеостровского района». Ранее антимонопольная служба уличила компании в картельном сговоре, однако это не помешало им, заплатив штрафы, продолжить коммерческую деятельность.

Похожая ситуация происходит и с комбинатом питания «Аванта», который раньше носил название «Квадрат». В 2019 году антимонопольная служба выявила картельный сговор между компаниями «Ленагропром», «Квадрат» и «НУР». Последние два комбината подавали электронные заявки с одного IP-адреса в один и тот же день. Участники картеля распределяли выгодные контракты на социальное питание в Курортном районе Петербурга.

Этим летом должность гендиректора комбината «Аванта» (бывший «Квадрат») получила Назирова Айсел Феиз Кызы, а Юлия Нефедова, до этого занимавшая руководящий пост, стала учредителем компании. 

Отметим, что Назирова является учредителем «НУР», с которым «Аванта» в 2019 году состояла в картельном сговоре. 

То есть оба комбината связаны с одним человеком. При этом «НУР» участвовал и в других антиконкурентных сговорах, в том числе в крупном «колпинском картеле». 

Все это в очередной раз подтверждает, что между комбинатами действительно были договоренности в 2019 году. Кроме того, учитывая имеющиеся связи, не исключено, что между поставщиками есть некие соглашения и сейчас. В связи с этим сотрудникам антимонопольной службы стоит усилить контроль за деятельностью компаний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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