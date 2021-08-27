Эпидобстановка улучшается: в Петербурге выявлено 513 новых случаев коронавируса

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Эпидемиологическая обстановка в Северной столице России продолжает улучшаться, уровень заболеваемости падает. Так, за минувшие сутки в Петербурге было подтверждено 513 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Это следует из актуальной статистики, обнародованной оперативным штабом по борьбе с инфекцией во вторник, 31 августа.
За минувшие 24 часа из городских больниц были выписаны 1366 человек, которые справились с вирусом и выздоровели. В то же время заражение коронавирусом для 31 человека закончилось летальным исходом. Всего же за время пандемии коронавирус в Петербурге унес жизни 20 583 людей. Заболели за это время 576 343 человека.
В Ленинградской области за сутки, что минули, было выявлено 202 зараженных коронавирусной инфекцией жителя. В суточную статистику по летальным исходам попал один человек. 81 житель Ленобласти излечился от ковида.
За время пандемии в регионе заболели 63 094 человека, выздоровели - 49 899, а 2 409 людей скончались.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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