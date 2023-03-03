Смольный организовал конвейер по закупке произведений искусства за счет бюджета Петербурга

Сегодня, 13:57

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Смольный организовал конвейер по закупке произведений искусства за счет бюджета Петербурга
Фото из открытых источников

С приходом на пост губернатора Петербурга Александра Беглова закупки Смольным сувенирной продукции выросли в разы. Начиная с 2019 года чиновники Смольного, ЗакС и Комитет по внешним связям потратили бюджетных средств на сумму примерно 200 млн рублей. Речь идет о приобретении картин, шкатулок, сервизов и других предметов роскоши. 

Согласно официальной версии, их дарят инвесторам, партнерам и выдающимся жителям города. Но по другой версии, группа предпринимателей фактически создала монополию на искусство за бюджетные деньги при помощи чиновников Смольного. В пул «придворных» художников входит несколько человек, а на написание картин с 2019 года Смольный выделил не менее 15 млн рублей.

Но картины не единственный вид закупок. В частности, закупаются гравюры, панно, письменные принадлежности и другая дорогая сувенирная продукция у некоей «Арт-Студии «Норд». СМИ не нашли ни официального сайта этой компании, ни групп в соцсетях, при этом она получила 44 госконтракта на сумму 46 млн рублей.

 

«Арт-Студию «Норд» связывают с экс-муниципальным депутатом МО «Гавань» Василеостровского района Антоном Грязновым. Это подтверждают контактные номера юрлица, пересекающиеся с аффилированными с ним организациями. В Сети можно найти информацию о возможном участии Грязнова в «серых» схемах по отмыванию денег под видом благотворительности. 

Во время кураторства работ общественных объединений выпускников суворовских и кадетских училищ Грязнов пересекался с экс-спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, выпускником Калининского суворовского училища. После ухода Макарова из ЗакСа и переезда в Москву Грязнов уехал в Крым, а «Арт-Студия «Норд» начала процесс ликвидации.

В общей сложности СМИ обнаружили «подарочные» закупки Смольного на 200 млн рублей. Причем каждая закупка в отдельности не привлекает внимания, кроме того, что ее цена составляет 1-3 млн рублей. Но при более тщательном анализе выясняется, что в розницу аналогичные сувениры продаются по цене иногда в 10 раз дешевле. Также вызывает вопросы количество закупаемых сувениров, к примеру, картин. Или в Смольный толпами ходят делегации, или у таких закупок совсем другая цель. Совершенно непонятно с какой целью чиновники Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым еженедельно приобретают по 4-5 картин. Даже для культурной столицы это перебор, доведенный властями города до абсурда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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