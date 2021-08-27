Голованов решил свозить подчиненных в Сочи и Канны за счет бюджета Петербурга

В рамках слушаний по бюджету Петербурга на 2022 год глава городского комитета по инвестициям Роман Голованов запросил 18,7 миллиона рублей для участия в инвестиционных форумах в будущем году. Речь идёт о сочинском РИФ и каннском MIPIM. От ответа на вопрос о конкретных проектах, которые планируется там презентовать, Голованов предпочёл уклониться.

«Интрига должна оставаться до последнего», - рассказал чиновник.

Последний раз Российский инвестиционный форум в Сочи проходил в 2019 году. На мероприятии присутствовали несколько представителей инвестиционной отрасли Северной столицы, однако сведения о заключённых контрактах отсутствуют. Отметим, что Ленобласти на РИФ удалось заключить соглашения на 90 миллиардов рублей.

Что касается Международной выставки коммерческой недвижимости в Каннах, также прошедшей в 2019 году, то здесь Петербургу всё же удалось отметиться. Соглашение о возведении многофункционального гостиничного комплекса в районе аэропорта Пулково было подписано между австрийским инвестором и вице-губернатором Северной столицы Эдуардом Батановым. Отметим, что последний к работе комитета по инвестициям отношения не имеет.

С учётом того, что работа ведомства под руководством Голованова в последнее время вызывает целую массу вопросов у общественности и городских властей, целесообразность выделения 18,7 млн рублей из бюджета Петербурга на поездки главы коминвеста и его подчиненных на форумы в Канны и Сочи вызывает сомнения. Так, на прошедшем в начале лета ПМЭФ был опубликован обновлённый рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Согласно ему, Петербург опустился сразу на четыре позиции и теперь занимает лишь восьмое место.

Несмотря на заявления Голованова об успешном привлечении средств на строительство ЗСД, в реальности возведение скоростного диаметра началось задолго до его прихода на должность главы коминвеста.

Подобная ситуация вынудила Смольный провести проверку эффективности работы Голованова. Кроме того, есть сведения, что власти Северной столицы, вероятно, размышляют над упразднением коминвеста и перераспределением полномочий ведомства в пользу других структур.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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