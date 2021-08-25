Переезд Верховного суда в Петербург будут ждать еще 30 лет?

Сегодня, 18:04

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Переезд Верховного суда в Петербург будут ждать еще 30 лет?
Фото из открытых источников

В ближайшие годы переезд Верховного суда из Москвы в Петербург не состоится. При этом на высшем уровне этот вопрос поднимали не раз. Впервые об этом заговорили 30 лет назад, а в 2018 году уже сам президент поддержал эту инициативу.

Еще в 2004 году депутаты Госдумы намеревались перенести в Петербург ряд федеральных министерств и ведомств, а спустя год решили сделать город на Неве «судебной столицей». Благодаря усилиям губернатора города Валентины Матвиенко этот вопрос был решен, и Конституционный суд РФ переехал в Петербург.

Несколько лет назад президент России Владимир Путин выступил за перенос Верховного суда в Северную столицу, однако за три года город даже не подготовил место для него. Дело в том, строительство здания суда и «судебного квартала» планировалось на территории химзавода с видом на Стрелку Васильевского острова, но потом это место отдали под строительство арт-парка «Тучков буян» (который, к слову, тоже в стадии «заморозки»). В итоге проект «переехал» поближе к Смольному, но и там его так и не начали строить. И это несмотря на то, что в ЗакСе уже приняты решения, позволяющие это делать. 

В прошлом году министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что из-за экономического спада строительство отложили, но не навсегда. Примечательно, что, согласно Генплану Петербурга, территория, которая отдана под проект Верховного суда тоже уже занята, причем давно снятым с повестки проектом – Орловский тоннель.

Получается, что бесконечный перенос строительства здания Верховного суда делается лишь для того, чтобы его не начинать. 



Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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