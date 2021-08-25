Психолог Балашов рассказал о страхах петербуржцев перед вакцинацией

Сегодня, 11:29

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Психолог Балашов рассказал о страхах петербуржцев перед вакцинацией

Заведующий сектором психологического сопровождения образовательного процесса Северо-Западного института управления РАНХиГС Дмитрий Балашов рассказал об отношении жителей Петербурга к вакцинации против коронавируса. По его словам, отношение горожан к получению прививки хоть медленно, но улучшается. Эксперт предположил, что люди все больше получают достоверную информацию, а также на них влияют реальные случаи заболевания. 

Психолог отмечает, что число тех, кто отказываются от вакцинации, заметно сокращается, что может только радовать, однако пока рано говорить о достигнутых показателях процента вакцинировавшихся. Возможно, об этом можно будет сказать ближе к следующему лету. Сейчас среди петербуржцев по-прежнему достаточно немало людей, которые не хотят вакцинироваться по разным причинам. Балашов считает, что для преодоления страха следует ограничить поток непроверенной информации и сфокусироваться на достоверных данных, полученных  от надежных источников. В борьбе с преодолением страха также помогут личные контакты, положительный опыт знакомых, которые добровольно решили сделать прививку, сказал Дмитрий Балашов.

Эксперт предрек, что суточный прирост привившихся к концу год составит около 15-20 тысяч человек, пишет spbdnevnik.ru. Он также отметил, что с июня в Петербурге наблюдается рост числа вакцинировавшихся в среднем на 0,1 % в день.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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