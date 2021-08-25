Психолог Балашов рассказал о страхах петербуржцев перед вакцинацией

В ПФР напомнили о выплате в 10 тысяч рублей: кто может получить доплату уже сейчас
Пенсионеры в России могут получить от государства по 10 тысяч рублей. Указ, который предполагает проведение данной...Подробнее
Заведующий сектором психологического сопровождения образовательного процесса Северо-Западного института управления РАНХиГС Дмитрий Балашов рассказал об отношении жителей Петербурга к вакцинации против коронавируса. По его словам, отношение горожан к получению прививки хоть медленно, но улучшается. Эксперт предположил, что люди все больше получают достоверную информацию, а также на них влияют реальные случаи заболевания.
Психолог отмечает, что число тех, кто отказываются от вакцинации, заметно сокращается, что может только радовать, однако пока рано говорить о достигнутых показателях процента вакцинировавшихся. Возможно, об этом можно будет сказать ближе к следующему лету. Сейчас среди петербуржцев по-прежнему достаточно немало людей, которые не хотят вакцинироваться по разным причинам. Балашов считает, что для преодоления страха следует ограничить поток непроверенной информации и сфокусироваться на достоверных данных, полученных от надежных источников. В борьбе с преодолением страха также помогут личные контакты, положительный опыт знакомых, которые добровольно решили сделать прививку, сказал Дмитрий Балашов.
Эксперт предрек, что суточный прирост привившихся к концу год составит около 15-20 тысяч человек, пишет spbdnevnik.ru. Он также отметил, что с июня в Петербурге наблюдается рост числа вакцинировавшихся в среднем на 0,1 % в день.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионеры в России могут получить от государства по 10 тысяч рублей. Указ, который предполагает проведение данной...Подробнее
Прививки от коронавируса обладают эффектом усиления инфекции. Об этом рассказала биолог и вирусолог Елена Терешина....Подробнее
После прививки от коронавируса возможно появление ряда побочных эффектов, сказано во временных методических...Подробнее
Бывший заведующий реанимацией горбольницы №?20 Борис Розин напомнил россиянам, что вакцина защищает людей не на 100% и...Подробнее
В России действует немало различных программ по поддержке населения и далеко не обо всех этих программах широко...Подробнее
В Ростовской области техасец пытается привиться от коронавируса, но каждый раз получает отказ. Скотт Нил, работающий в...Подробнее
Глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура заявила, что у более 90% пациентов, инфицированных...Подробнее
Вакцинация от COVID-19 вредит здоровью, уверен врач Владимир Зеленко, который является ортодоксальным иудеем. Он...Подробнее
Руководитель временного ковид-госпиталя при Клинической больнице «РЖД-Медицина» им. Семашко Заур Шугушев назвал...Подробнее
В Ленобласти началась доследственная проверка инцидента с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере «Связист»...Подробнее
Комментировать