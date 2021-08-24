Чиновники Смольного собирают свой “удобный” парламент?

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Смольный пока лидирует на предстоящих выборах. Выдвиженцы, неугодные представителям власти, попросту не зарегистрированы. Речь идет о практически всех одномандатниках партии «Родина», списке партии, нескольких представителях «Единой России». При этом Смольный, очевидно, поддерживает кандидатов мало кому известных партий РПСС и «Новые люди».
Такой избирательный подход был замечен действующими членами парламента, которые обратили внимание на странные результаты почерковедческих экспертиз. Больше всего нарушений обнаружилось у неугодных Смольному кандидатов. Парламент попытался остановить произвол и уволить члена Горизбиркома с правом решающего голоса Марину Жданову. Однако в суде она оспорила свое увольнение и восстановилась в должности. Более того, в суде парламенту напомнили, что во время избирательной кампании запрещено увольнять членов комиссий.
Политологи уверены, что правительство города действует по отработанной схеме и пытается сформировать ручной парламент. При этом не дает оспорить ни одно из своих решений. Эксперты говорят о единственном риске для вице-губернатора Александра Бельского, курирующего внутреннюю политику, – если люди вдруг пойдут голосовать «против всех». Тогда победу одержат технические кандидаты или спойлеры, как это было в Мосгордуме.
Вариант протестного голосования более чем возможен, если учитывать усталость людей от бесконечных фальсификаций на выборах. Плюс не нужно забывать, что рейтинг партии власти в Петербурге крайне невысок, а доверие к чиновникам давно утеряно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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