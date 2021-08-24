Чиновники Смольного собирают свой “удобный” парламент?

Сегодня, 12:49

0

Image 16+
Чиновники Смольного собирают свой “удобный” парламент?
Фото: assembly.spb.ru

Смольный пока лидирует на предстоящих выборах. Выдвиженцы, неугодные представителям власти, попросту не зарегистрированы. Речь идет о практически всех одномандатниках партии «Родина», списке партии, нескольких представителях «Единой России». При этом Смольный, очевидно, поддерживает кандидатов мало кому известных партий РПСС и «Новые люди».

Такой избирательный подход был замечен действующими членами парламента, которые обратили внимание на странные результаты почерковедческих экспертиз. Больше всего нарушений обнаружилось у неугодных Смольному кандидатов. Парламент попытался остановить произвол и уволить члена Горизбиркома с правом решающего голоса Марину Жданову. Однако в суде она оспорила свое увольнение и восстановилась в должности. Более того, в суде парламенту напомнили, что во время избирательной кампании запрещено увольнять членов комиссий.

Политологи уверены, что правительство города действует по отработанной схеме и пытается сформировать ручной парламент. При этом не дает оспорить ни одно из своих решений. Эксперты говорят о единственном риске для вице-губернатора Александра Бельского, курирующего внутреннюю политику, – если люди вдруг пойдут голосовать «против всех». Тогда победу одержат технические кандидаты или спойлеры, как это было в Мосгордуме.

Вариант протестного голосования более чем возможен, если учитывать усталость людей от бесконечных фальсификаций на выборах. Плюс не нужно забывать, что рейтинг партии власти в Петербурге крайне невысок, а доверие к чиновникам давно утеряно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Чиновники Смольного собирают свой “удобный” парламент?

Сегодня, 12:49

Суд Петербурга не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП

Вчера, 14:04

В Смольном обсудили размер пенсии и возможность раздачи просроченных продуктов в магазинах

24-08-2021, 22:14

Скандальная «деппоправка» может перейти под контроль Беглова

24-08-2021, 17:39

В Петербурге зарплату выше среднего получают строители и специалисты в IT-отрасли

24-08-2021, 13:14

В Петербурге после опасных трюков на Московском шоссе у блогера Арчи отобрали авто

24-08-2021, 09:09

Заневский парк в Петербурге превратят в общественное пространство за 330 млн рублей

23-08-2021, 17:54

Избирательная комиссия не приняла предвыборный ролик Максима Шугалея

23-08-2021, 14:19

Памфилова рассказала об открытом противостоянии с ГИК Петербурга и губернатором Бегловым

23-08-2021, 12:24

Петербуржцам назвали 5 самых полезных корнеплодов, которые нужно есть осенью

23-08-2021, 11:19

В Петербурге наметилась тенденция по снижению заболеваемости на COVID-19

22-08-2021, 19:59

Операторы школьного питания подавали ученикам второй смены на обед блюда с завтрака

22-08-2021, 15:19

НеЛюбовный треугольник: Элла Памфилова рассказала о войне ЦИКа с властями Петербурга и местным избиркомом

21-08-2021, 20:29

Суд оставил РПСС в предвыборной гонке

21-08-2021, 18:04

В квартире дома на Ленинском проспекте в Петербурге нашли женщину с 26 ножевыми ранениями

21-08-2021, 16:54

В Санкт-Петербурге наблюдается острая нехватка сотрудников общепита

21-08-2021, 11:59

Буланова удивилась решению ГИК пересмотреть отказ в регистрации на выборах

20-08-2021, 22:19

В Петербурге могут повториться московские протесты 2019 года

20-08-2021, 15:34

«Город в раздрае»: политтехнолог Полежаев о предвыборной ситуации в Петербурге

20-08-2021, 14:24

Рестораторы в Петербурге пожаловались на отказ Смольного возмещать коронавирусные потери

20-08-2021, 09:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В ПФР напомнили о выплате в 10 тысяч рублей: кто может получить доплату уже сейчас

В ПФР напомнили о выплате в 10 тысяч рублей: кто может получить доплату уже сейчас

24-08-2021, 15:54

0

Пенсионеры в России могут получить от государства по 10 тысяч рублей. Указ, который предполагает проведение данной...

Подробнее
Вирусолог Терешина рассказала о том, что вакцинация от COVID-19 усиливает летальность

Вирусолог Терешина рассказала о том, что вакцинация от COVID-19 усиливает летальность

Вчера, 10:54

0

Прививки от коронавируса обладают эффектом усиления инфекции. Об этом рассказала биолог и вирусолог Елена Терешина....

Подробнее
В Минздраве рассказали о возможных побочных эффектах вакцинации от коронавируса

В Минздраве рассказали о возможных побочных эффектах вакцинации от коронавируса

24-08-2021, 17:24

0

После прививки от коронавируса возможно появление ряда побочных эффектов, сказано во временных методических...

Подробнее
Врач прокомментировал смерть от коронавируса привитого подполковника МВД

Врач прокомментировал смерть от коронавируса привитого подполковника МВД

24-08-2021, 19:49

0

Бывший заведующий реанимацией горбольницы №?20 Борис Розин напомнил россиянам, что вакцина защищает людей не на 100% и...

Подробнее
В Минздраве РФ объяснили, с чем связан рост заболеваемости ковидом COVID-19 после массовой вакцинации

В Минздраве РФ объяснили, с чем связан рост заболеваемости ковидом COVID-19 после массовой вакцинации

24-08-2021, 10:19

0

Связь между вакцинацией и ростом заболеваемости COVID-19 прокомментировал источник в Минздраве РФ. Общественная служба...

Подробнее
Исследования доказали, что вакцина Pfizer от коронавируса ослабляет иммунную систему

Исследования доказали, что вакцина Pfizer от коронавируса ослабляет иммунную систему

23-08-2021, 17:09

0

Комплексное исследование британских специалистов Института Фрэнсиса Крика продемонстрировало неожиданный негативный...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Российские истребители на сверхзвуковой скорости преследовали разведывательный самолет США у побережья Сирии

Российские истребители на сверхзвуковой скорости преследовали разведывательный самолет США у побережья Сирии

24-08-2021, 13:54

0

Информационный ресурс Avia.pro со ссылкой на портал «Syrian Arab Army News» сообщил, что ВКС РФ не позволили ВВС США...

Подробнее
Родители расскажут о проблемах школьного питания на встрече с Минпросвещения

Родители расскажут о проблемах школьного питания на встрече с Минпросвещения

23-08-2021, 16:59

0

В субботу, 28 августа, пройдет Всероссийское родительское собрание, ставшее уже традиционным перед началом нового...

Подробнее
«Anex Tour» разделил туры для вакцинированных от COVID-19 и непривитых туристов

«Anex Tour» разделил туры для вакцинированных от COVID-19 и непривитых туристов

24-08-2021, 07:34

0

Популярный туроператор «Anex Tour» сообщил о нововведении в системе туризма. Теперь туры в системе бронирования будут...

Подробнее
В ВОЗ сообщили о снижении эффективности прививок от гриппа из-за ковида

В ВОЗ сообщили о снижении эффективности прививок от гриппа из-за ковида

23-08-2021, 20:14

0

Доктор Беверли Тейлор, разработчик вакцин в компании Seqirus, возглавляющая Национальный центр по гриппу ВОЗ, заявила,...

Подробнее