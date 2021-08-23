Суд Петербурга не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП

Сегодня, 14:04

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Суд Петербурга не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП

Невский районный суд Петербурга запретил водителю КамАЗ, который несколько дней назад в состоянии опьянения устроил смертельное ДТП на Октябрьской набережной, управлять транспортом. Также в виде меры пересечения виновника аварии, в которой погиб мотоциклист, обязали находиться дома с 23:00 до 6:00 до 20 октября.

Как сообщили в пресс-службе судов Петербурга, вечером 21 августа Ислам Джамалудинов, управляя автомобилем КамАЗ, при развороте на Октябрьской набережной столкнулся с двумя мотоциклами. Один байкер скончался на месте аварии, а второй получил телесные повреждение. Виновник ДТП отказался от медицинского освидетельствования. Как установило следствие, обвиняемый управлял транспортом в нетрезвом состоянии, а скорость авто не позволяла следовать правилам дорожного движения.

Следствие также ходатайствовало об аресте Джамалудинова. Защита возразила против заключения его под стражу, аргументируя это тем, что обвиняемый впервые привлекается к ответственности за неумышленное преступление, скрываться не собирается, а также имеет постоянное место жительства и семью, а в момент ДТП занимался трудовой деятельностью, пишет fontanka.ru.

Как было отмечено в ходе судебного заседания, обвиняемый имеет престарелых родителей, супругу и малолетнего ребенка, поэтому суд избрал мерой пресечения запрет определенных действий до 20 октября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Суд Петербурга не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП

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