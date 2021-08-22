В Смольном обсудили размер пенсии и возможность раздачи просроченных продуктов в магазинах

24 августа на заседании правительства Петербурга главной темой дискуссии стал вопрос о размерах выплат пенсионерам и утилизация просроченной продукции розничными сетями. Речь идет о выполнении указа президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». На национальные проекты в 2021 году Петербург потратит 30,3 млрд рублей, из которых 23,2 млрд — федеральные средства.

Депутат Госдумы Олег Нилов указал присутствующим на то, что, исходя из средней заработной платы в 73 тысячи рублей, большая часть пенсионеров в Петербурге получают пенсию ниже МРОТ, который составляет 19 тысяч рублей. Он обратил внимание на то, что, например, в Москве минимальная пенсия — более 20 тысяч рублей.

«Начисление пенсий — это федеральный мандат, которым занимается правительство РФ. Правительство Петербурга делает доплаты определенным категориям из социального регистра, куда входит большое количество пенсионеров», — сообщил чиновник.

Следующей важной темой стал вопрос о просроченных продуктах в супермаркетах.

По словам Валерия Москаленко: «Сейчас сети бесплатно раздать просрочку не могут, им выгоднее дождаться, когда продукты совсем испортятся, и выбросить их. По левым справкам их вывозят как бытовой мусор. Например, во многих цивилизованных странах магазины выбрасывать продукцию не имеют право и должны ее раздавать».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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