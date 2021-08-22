Скандальная «деппоправка» может перейти под контроль Беглова

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров на первом заседании, посвященном принятию закона о городском бюджете на 2022 год, заявил о необходимости сохранить "депутатскую поправку".

Спикер подчеркнул, что петербургские депутаты имеют право на использование этого инструмента и в будущем. Он объяснил это тем, что в ЗакСе находятся "люди от земли", которые знают запросы города.

Так называемая "депутатская поправка" по сути представляет собой инструмент коррупционного обогащения. Она предполагает, что парламентарии могут использовать до 2% бюджетных средств на свои инициативы. На деле же оказывается, что деньги выводятся через НКО под предлогом компенсационных затрат. Смольный в прошлом году пытался лишить ЗакС "депутатской поправки", однако инициатива властей была встречена жесткой критикой со стороны парламентариев, а Макаров, в свою очередь, распорядился снять вопрос с повестки.

В сентябре в Петербурге пройдут выборы депутатов ЗакСа. Уже известно, что Макаров покинет городской парламент и займет место в Государственной думе. Ожидается, что новым спикером ЗакСа станет близкий к губернатору Александру Беглову человек. Таким образом, возможность свободно распоряжаться 2% бюджета города окажется в руках Смольного.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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