В Петербурге зарплату выше среднего получают строители и специалисты в IT-отрасли

На днях в Смольном сообщили, что в Петербурге среднемесячная заработная плата составляет 72,8 тыс. рублей. Для сравнения, среднемесячная зарплата в России составляет 53,7 тыс. рублей.

Эксперты решили узнать о вакансиях и условиях работы в Петербурге и выяснить, в каких сферах работникам готовы платить зарплату выше среднего по стране. Как удалось выяснить, в текущем месяце в IT-отрасли в России в среднем платили около 53 тысяч рублей. Но в Петербурге специалистам может повезти больше, так как там им предлагают работу за 62,5 тысячи рублей. Почти 1900 вакансий в СЗФО обещают сотрудникам в IT-компаниях 155 тысяч рублей ежемесячно. Строитель - также востребованная в Петербурге профессия.

В среднем по России специалист-строитель может получать зарплату в 59,5 тысяч рублей, а в Петербурге ему могут платить 66,7 тысяч рублей ежемесячно.

Также в Северной столице хорошо платят специалистам производственной сферы - 59,2 тысяч рублей, что на четыре тысячи больше, чем в среднем по стране, пишет topspb.tv .

Высокими зарплатами в Петербурге могут похвастаться работники транспорта и рекламы — по 57 тысяч рублей, медицины — 56 тысяч, продаж — 54 тысячи и туризма — 52 тысячи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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