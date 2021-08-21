Заневский парк в Петербурге превратят в общественное пространство за 330 млн рублей

Сегодня, 17:54

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Заневский парк в Петербурге превратят в общественное пространство за 330 млн рублей

Власти Петербурга запланировали реконструкцию Заневского парка. Они хотят сделать из него новое космическое общественное пространство. Но  горожанам идея чиновников, которые считают эту работу  большим достижением, пришлась не по душе.

Жители Северной столицы обращаются к градоначальнику и президенту с просьбой остановить уничтожение зеленых зон. Людям не нравится тот факт, что чиновники принимают решения, не считаясь с мнением жителей города, которые уверены, что в парке уничтожают зеленые насаждения. Однако власти отмечают, что проект, который заберет из городского бюджета 330 млн рублей, это предмет гордости.

По мнению местных жителей, Заневский парк фактически уродуют, хотя чиновники уверяют, что космический облик парка будет красив и современен.

Месяц назад  петербуржцы создали петицию, которую подписали 550 человек. Граждане недовольны такими  новшествами, как плитка и полимерное покрытие вместо гравия и травы, высокая стоимость проекта, вырубка деревьев и неаккуратность работ. 

«Ужас! Хуже однозначно», «Жаль. Уродуют», «С утра до ночи выпиливают деревья, подрезают корни. Через полгода там будет пустырь», - пишут горожане в соцсетях.

Петербуржцы не хотят прекращать борьбу за спасение парка, но чиновники непреклонны, пишет Фонтанка

«Вырубка зеленых насаждений не производится. Осуществляется пересадка в соответствии с проектом благоустройства, из 3000 деревьев, расположенных в Заневском парке, пересаживаются 15. Снос осуществляется только больных, аварийных, и сухостойных деревьев. Данные работы осуществляются с максимально возможным сохранением корней зеленых насаждений», - заверяют они негодующих горожан, которым не нравится перспектива превращения их любимого парка в космос. 

Работы по благоустройству городской достопримечательности завершатся осенью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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