Избирательная комиссия не приняла предвыборный ролик Максима Шугалея

Территориальная комиссия по пятому округу сегодня не приняла агитационный ролик ученого Максима Шугалея, баллотирующегося в Законодательное Собрание Петербурга.

“При попытке сдать агитационный ролик мне сообщили, что диск не воспроизводит видео, – прокомментировал представитель кандидата Павел Зотов. – При этом на других проигрывателях видео включалось. Просмотр ролика был принудительно остановлен. Ролик не приняли и причин для официального отказа не дали. На вопрос почему ТИК №22 не имеет возможности воспроизведения роликов стандартных форматов, мне не ответили”.

Представители шугалея вызвали в террком полицию и составили жалобы в избирательную комиссию Петербурга и Центризбирком РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700