Памфилова рассказала об открытом противостоянии с ГИК Петербурга и губернатором Бегловым

Сегодня, 12:24

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Памфилова рассказала об открытом противостоянии с ГИК Петербурга и губернатором Бегловым
Председатель ЦИК Элла Памфилова / Фото: cikrf.ru

Председатель ЦИК Элла Памфилова осталась недовольна работой ГИК и состоянием избирательной системы Петербурга. По ее словам, последние пять лет в городе наблюдается регресс, а проблемы не решаются. В первую очередь потому, что губернатор Александр Беглов распорядился не «прогибаться» под ЦИК. Об этом Памфилова рассказала в интервью «Эхо Петербурга». 

«За эти пять лет в подавляющем большинстве регионов мы серьёзно продвинулись, есть такой прогресс. А вот в Санкт-Петербурге только регресс мы наблюдаем», – сказала Памфилова.

Основные претензии Памфиловой были к городской избирательной комиссии. По ее словам, после позорных выборов в 2019 году стало понятно, что постоянно менять председателей комиссий бесполезно. «Это такая косметическая мера», которая ни к чему не приведет, уверена глава ЦИК. Она также отметила, что необходимо оздоравливать избирательную систему города, ведь ее проблемы - это отражение внутриполитической борьбы городских элит. 

«То, что мы наблюдаем – это то, что на поверхности, апофеоз каких-то внутриэлитных схваток в сфере финансово-экономической. Они причудливым образом трансформировались в тот уродливый политический ландшафт, который мы наблюдаем последние годы. И, как следствие, избирательная система города этот уродливый политический ландшафт и отражает», - подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова напомнила, что городской комиссии трижды выписывали постановление о неудовлетворительной работе. У ГИК были возможности принять кардинальные меры для улучшения ситуации, однако ничего этого сделано не было, отметила председатель ЦИК. По ее словам, за последние два года проблемы не просто не решались, а серьезно усугубились. 

Памфилова винит во всем руководство города, превратившее ГИК в инструмент для достижения конкретных целей. Она подчеркнула, что петербургские власти намеренно игнорировали рекомендации ЦИК и даже шли наперекор. Из-за этого уровень взаимодействия с городской комиссией и властями Северной столицы сведен к формальному минимуму. 

«У нас это вылилось в открытое противостояние между ЦИК и ГИК, и в более скрытое вообще с руководством города. Вообще Петербург единственный регион из 85, где все наши контакты и на уровне исполнительной власти, и на уровне взаимодействия с ГИК сведены к тому формальному минимуму», - добавила она.

Памфилова отметила, что городской избирательной комиссии рекомендовали снять председателей территориальных избиркомов, дискредитировавших себя на прошлых выборах. Но вместо этого «одиозных представителей», как выразилась глава ЦИК, переназначили. Памфилова считает, что все это говорит о том, что петербургские власти никаких выводов не сделали и даже не собирались. Более того, городская комиссия намеренно игнорировала распоряжения ЦИК, так как поступило соответствующее распоряжение от Беглова, подчеркнула Памфилова.

«Насколько я знаю, именно на уровне руководства комиссии был дан такой наказ: не прогибаться под ЦИК, не принимать ни одно предложение и делать так, как рекомендует господин Беглов», - возмутилась председатель ЦИК.

Интервью Памфиловой показало, что назначение Беглова губернатором не исправило ситуацию в избирательной системе и в городе в целом. Наоборот, обстановка только ухудшилась. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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