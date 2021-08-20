В Петербурге наметилась тенденция по снижению заболеваемости на COVID-19

В воскресенье, 22 августа, оперативный штаб, созданный с целью более эффективной борьбы с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, представил очередную статистику заболеваемости в российских регионах, сообщает издание «Царьград».

На основании показателей данной статистики оказалось, что не только на территории всей Российской Федерации, но и в отдельно взятом городе Санкт-Петербурге наметилась положительная тенденция по уменьшению суточного прироста числа новых больных, инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки в Северной столице России было зарегистрировано 1 481 случаев заражения. Необходимо отметить, что при этом ранее данный показатель находился на уровне 1 600. Вместе с этим накануне 440 пациентов выздоровели и 39 скончались от коронавируса. За все время пандемии в городе на Неве было выявлено 567 185 случаев заражения COVID-19, из которых 544 009 обернулись выздоровлением, а 20 265 — летальным исходом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700