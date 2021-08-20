Операторы школьного питания подавали ученикам второй смены на обед блюда с завтрака

В прошлом учебном году на рынке школьного питания в Петербурге выявляли различные нарушения, в том числе - замену обеда на завтрак в целях экономии.

Группа «Школьный ревизорро» недавно сообщила о различных махинациях поставщиков продовольствия для удешевления поставляемого в школы Петербурга питания. Например, во многих школах ввели понятие смены «со смещенным графиком», что позволило комбинатам, не нарушая требований СанПиН, кормить учеников, приходящих уже после 13-00, завтраком, а не обедом. То есть дети второй смены во время обеда законно получают не суп, мясное блюдо и гарнир, а кашу или запеканку.

Однако подчеркнем, что себестоимость завтрака и полноценного обеда довольно сильно отличается, как и сами составляющие.

Из-за сложившейся ситуации родители школьников направили запрос депутатам Законодательного Собрания Петербурга, попросив их рассмотреть возможность изменения действующих правил.

В комментариях к записи паблика один из пользователей отметил, что согласно социальному кодексу, родители детей льготных категорий имеют право на выбор из двух видов ежедневного питания: завтрака и обеда, либо комплексного обеда. Но администрации районов заключают договоры только на комплексный обед для 5-11 классов, тем самым лишая льготников завтрака, а их родителей выбора. При этом в постановлении городского правительства установленные цены на завтраки, обеды и комплексные обеды не разделяются для разных возрастов. Комментатор порекомендовал родителям обращаться в ЗакС, чтобы родители могли выбирать тип питания не только на бумаге, а в действительности.

За прошедший учебный год два комбината питания попались на подобных махинациях. Сначала они снизили начальную максимальную стоимость контракта ради победы в торгах, а потом начали экономить на детском питании, занижая порции по массе и энергетической ценности.

Одним из таких стал крупнейший в городе «Артис-Детское питание». В некоторые дни поставщик поставлял детям порции на 30% меньше рекомендованной нормы, пишет DeltaNews.

Вторым комбинатом, урезающим порции школьников, оказался «Серна». Выяснилось, что блюда для детей не соответствуют нормам по жирам, углеводам и белкам, а масса порций так же ниже рекомендованного значения, сообщает издании "Версия".

Подобные махинации с целью экономии на продуктах для школьников – лишь часть нарушений в деятельности комбинатов, выявленных за последний учебный год. В сложившейся ситуации очевидно, что надзорным органам необходимо пристальнее следить за работой поставщиков в новом учебном году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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