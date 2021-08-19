НеЛюбовный треугольник: Элла Памфилова рассказала о войне ЦИКа с властями Петербурга и местным избиркомом

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Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова поделилась информацией, что теперь на сторону раскритикованного ГИКа Петербурга встала администрация.
В радиоэфире “Эхо Москвы” стало известно, что в противостояние ЦИКа РФ и Горизбиркома Санкт-Петербурга вклинилась местная администрация, представленная Александром Бегловым. По словам Памфиловой, губернатор отказался “вычленять раковую опухоль” из состава местной комиссии и, более того, приказал городской избирательной комиссии игнорировать требования ЦИКа РФ.
“Работа ГИКа организована слабо. Представители петербургского избиркома ни разу не встречались с представителями Общественной палаты, чтобы обсудить вопросы о видеонаблюдении”, – подытожила Элла Памфилова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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