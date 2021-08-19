Суд оставил РПСС в предвыборной гонке

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Члены петербургского отделения КПРФ обратились в суд с требованием снять Российскую партию свободы и справедливости с предстоящих выборов в ЗакС, однако иск был отклонен.
По данным КПРФ, из собранных РПСС 20 497 подписей недействительными должны быть признаны 532. В связи с этим коммунисты требовали отменить решение Горизбиркома о регистрации списка партии, но городской суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска. Ранее представитель КПРФ Андрей Беляков заявлял, что новая партия не может собрать такое количество подписей. Он считает, что РПСС «тянут на выборы за уши».
Сомнения по поводу этой партии возникали и у журналистов, которые полагают, что поддержку РПСС может оказывать Смольный. Сотрудники некоторых ТИКов рассказывали, что их заставляли собирать подписи для партии. По закону работники территориальных избиркомов не могут работать сборщиками, а собранные ими подписи не могут быть приняты в ГИКе. Однако партию зарегистрировали.
Также журналисты писали о том, что кандидатам от РПСС могут просто «нарисовать» нужный процент на выборах, так как это в интересах губернатора Александра Беглова. СМИ обвиняют аппарат градоначальника в намерении создать подконтрольный ЗакС. Поэтому кандидатов от РПСС и партии «Новые люди» зарегистрировали, а, к примеру, представителям «Родины» в участии в выборах было отказано.
О предвыборных инсинуациях говорил кандидат от «Яблока» и пока еще действующий депутат ЗакСа Борис Вишневский. Ему тоже отказали в регистрации, но потом восстановили. Некоторых его однопартийцев на выборы так и не пустили. Атаку на «яблочников» Вишневский назвал политической, намекая, что причастен к этому может быть админресурс Смольного.
Возможно, Партию Роста и «Яблоко» хотят заменить кандидатами от «Новых людей» и РПСС. В этом случае в Заксобрании будут только «удобные» Смольному депутаты. На происходящее в Петербурге обратила внимание и глава ЦИК Элла Памфилова. Внимание со стороны федерального центра, вероятно, может привести к негативному развитию ситуации для местных властей и даже роспуску городского избиркома.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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