Суд оставил РПСС в предвыборной гонке

Члены петербургского отделения КПРФ обратились в суд с требованием снять Российскую партию свободы и справедливости с предстоящих выборов в ЗакС, однако иск был отклонен.

По данным КПРФ, из собранных РПСС 20 497 подписей недействительными должны быть признаны 532. В связи с этим коммунисты требовали отменить решение Горизбиркома о регистрации списка партии, но городской суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска. Ранее представитель КПРФ Андрей Беляков заявлял, что новая партия не может собрать такое количество подписей. Он считает, что РПСС «тянут на выборы за уши» .

Сомнения по поводу этой партии возникали и у журналистов, которые полагают, что поддержку РПСС может оказывать Смольный. Сотрудники некоторых ТИКов рассказывали, что их заставляли собирать подписи для партии. По закону работники территориальных избиркомов не могут работать сборщиками, а собранные ими подписи не могут быть приняты в ГИКе. Однако партию зарегистрировали.

Также журналисты писали о том, что кандидатам от РПСС могут просто «нарисовать» нужный процент на выборах, так как это в интересах губернатора Александра Беглова. СМИ обвиняют аппарат градоначальника в намерении создать подконтрольный ЗакС. Поэтому кандидатов от РПСС и партии «Новые люди» зарегистрировали, а, к примеру, представителям «Родины» в участии в выборах было отказано.

О предвыборных инсинуациях говорил кандидат от «Яблока» и пока еще действующий депутат ЗакСа Борис Вишневский. Ему тоже отказали в регистрации, но потом восстановили. Некоторых его однопартийцев на выборы так и не пустили. Атаку на «яблочников» Вишневский назвал политической , намекая, что причастен к этому может быть админресурс Смольного.

Возможно, Партию Роста и «Яблоко» хотят заменить кандидатами от «Новых людей» и РПСС. В этом случае в Заксобрании будут только «удобные» Смольному депутаты. На происходящее в Петербурге обратила внимание и глава ЦИК Элла Памфилова. Внимание со стороны федерального центра, вероятно, может привести к негативному развитию ситуации для местных властей и даже роспуску городского избиркома.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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