В Санкт-Петербурге наблюдается острая нехватка сотрудников общепита

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В Петербурге в сравнении с минувшим годом в полтора раза увеличилась нехватка работников общепита. Причинами этого называются низкие зарплаты в этой сфере и пандемия коронавируса.
Согласно статистике hh.ru, с начала года в Северной столице появились 27 тысяч новых вакансий. Необходимы работники всех видов, в том числе для кухни и в залы. Для сравнения, в 2020 году в ресторанной сфере было размещено всего 10 тысяч вакансий в период с января по август, а в 2019-ом - около 16 тысяч.
Сейчас в городе на Неве в среднем на одну вакансию приходится два резюме. Это мало и расценивается как дефицит сотрудников. В прошлом году на одну вакансию претендовали 8 соискателей работы.
Юлия Абраменко, директор по персоналу компании «Теремок», видит три причины сложившейся нехватки сотрудников общепита.
«Это большой отток мигрантов — Росстат показывает сокращение миграционного прироста населения РФ в 2020 году на 62,7% по сравнению с 2019-м. Второй момент — смещение фокуса с карьеры на семью у многих людей вследствие пандемии. И третья причина — в демографической яме, из-за которой людей в возрасте 20–24 лет сейчас почти вдвое меньше, чем в 2010 году», — приводит ее слова издание «ДП».
Кроме этого, наблюдается несоответствие ожиданий по зарплате с предложениями работодателей. Средняя зарплата в общепите Петербурга сейчас на уровне 45 тысяч рублей. Но на нее готовы пойти только треть соискателей. Еще треть готовы работать не менее чем на 50 тысяч.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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