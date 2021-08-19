В Санкт-Петербурге наблюдается острая нехватка сотрудников общепита

Сегодня, 11:59

0

Image 16+
В Санкт-Петербурге наблюдается острая нехватка сотрудников общепита

В Петербурге в сравнении с минувшим годом в полтора раза увеличилась нехватка работников общепита. Причинами этого называются низкие зарплаты в этой сфере и пандемия коронавируса.

Согласно статистике hh.ru, с начала года в Северной столице появились 27 тысяч новых вакансий. Необходимы работники всех видов, в том числе для кухни и в залы. Для сравнения, в 2020 году в ресторанной сфере было размещено всего 10 тысяч вакансий в период с января по август, а в 2019-ом - около 16 тысяч.

Сейчас в городе на Неве в среднем на одну вакансию приходится два резюме. Это мало и расценивается как дефицит сотрудников. В прошлом году на одну вакансию претендовали 8 соискателей работы.

Юлия Абраменко, директор по персоналу компании «Теремок», видит три причины сложившейся нехватки сотрудников общепита.

«Это большой отток мигрантов — Росстат показывает сокращение миграционного прироста населения РФ в 2020 году на 62,7% по сравнению с 2019-м. Второй момент — смещение фокуса с карьеры на семью у многих людей вследствие пандемии. И третья причина — в демографической яме, из-за которой людей в возрасте 20–24 лет сейчас почти вдвое меньше, чем в 2010 году», — приводит ее слова издание «ДП».

Кроме этого, наблюдается несоответствие ожиданий по зарплате с предложениями работодателей. Средняя зарплата в общепите Петербурга сейчас на уровне 45 тысяч рублей. Но на нее готовы пойти только треть соискателей. Еще треть готовы работать не менее чем на 50 тысяч.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Санкт-Петербурге наблюдается острая нехватка сотрудников общепита

Сегодня, 11:59

Буланова удивилась решению ГИК пересмотреть отказ в регистрации на выборах

Вчера, 22:19

В Петербурге могут повториться московские протесты 2019 года

Вчера, 15:34

«Город в раздрае»: политтехнолог Полежаев о предвыборной ситуации в Петербурге

Вчера, 14:24

Рестораторы в Петербурге пожаловались на отказ Смольного возмещать коронавирусные потери

Вчера, 09:24

В комздраве Санкт-Петербурга прокомментировали слова Лисовца о 65% иммунитете к COVID-19

19-08-2021, 19:34

Хаос на выборах в Петербурге: Кандидата «Новых людей» зарегистрировали, несмотря на фальсификацию подписей

19-08-2021, 18:34

В 9 из 18 районов Петербурга не хватает мест в школах и детсадах: Беглов не решает вопрос

19-08-2021, 16:49

В Петербурге каждый третий работник сферы услуг отказался от вакцинации

19-08-2021, 14:34

Курс на «политическое болото» и «послушный ЗакС» может привести к протестному взрыву в Петербурге

19-08-2021, 14:29

В Смольном заявили, что Беглов не может оценивать действия Булановой и ГИК

19-08-2021, 09:39

Депутат Дмитриева назвала отставку члена ГИК Ждановой неправомочной

18-08-2021, 17:34

В Петербурге ВИЧ-инфицированные пациенты пожаловались на отказы в вакцинации от COVID-19

18-08-2021, 12:39

В УСП рассказали о нарушениях на пищеблоках в школах Красногвардейского района

17-08-2021, 21:49

Смольный забыл о Петербурге: Ученый Максим Шугалей напомнил о нерешенных проблемах города

17-08-2021, 18:19

В Петербурге за прошедшую неделю выявили больше 1000 пневмоний: на КТ побывали три сотни вакцинированных

16-08-2021, 16:24

Смольный предпринимает меры по сушке явки избирателей на выборы

16-08-2021, 14:39

67% опрошенных петербуржцев высказались против вакцинации от COVID-19

16-08-2021, 12:49

Количество выявленных за сутки случаев COVID-19 в Петербурге внезапно снизилось

15-08-2021, 14:54

В Санкт-Петербурге по обвинению в домогательствах задержали детского тренера

15-08-2021, 08:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Грузии иммунолог рассказал о нападках священников-антипрививочников

В Грузии иммунолог рассказал о нападках священников-антипрививочников

19-08-2021, 12:14

0

Известный врач, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов призвал Патриархию Грузинской православной церкви прекратить...

Подробнее
Врач Малиновская назвала самый опасный путь передачи COVID-19

Врач Малиновская назвала самый опасный путь передачи COVID-19

18-08-2021, 15:19

0

Это малоизвестная информация: течение коронавирусной болезни полностью будет зависеть от того пути передачи...

Подробнее
«Минздрав выдает медсестер за врачей?»: эксперт Потопальский обратился в прокуратуру

«Минздрав выдает медсестер за врачей?»: эксперт Потопальский обратился в прокуратуру

18-08-2021, 15:19

0

В прокуратуру обратился директор «Центра экспертизы» Дмитрий Потопальский. Он потребовал проверить списки врачей на...

Подробнее
В уральском городе к приезду губернатора помыли грунтовую дорогу

В уральском городе к приезду губернатора помыли грунтовую дорогу

19-08-2021, 12:39

0

В городе Серов Свердловской области к приезду местного губернатора помыли не только асфальтированные дороги, но и...

Подробнее
Врач-педиатр Тимаков сообщил о рисках вакцинации подростков против коронавируса COVID-19

Врач-педиатр Тимаков сообщил о рисках вакцинации подростков против коронавируса COVID-19

19-08-2021, 08:09

0

Российский врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал о рисках вакцинации подростков от коронавируса. Эксперт призвал...

Подробнее
Акционеры Tesla указали на риски покупок металла у российского «Норникеля»

Акционеры Tesla указали на риски покупок металла у российского «Норникеля»

19-08-2021, 14:29

0

О рисках приобретения металла у «Норникеля» заявляют акционеры Tesla. Для компании, занимающейся производством...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эпидемиолог Шунков: богатые страны виноваты в мутации COVID-19 из-за вакцин

Эпидемиолог Шунков: богатые страны виноваты в мутации COVID-19 из-за вакцин

19-08-2021, 08:44

0

Богатые страны виноваты в том, что COVID-19 продолжает активно мутировать. В беседе с « 360 » врач-эпидемиолог Эдуард...

Подробнее
Вирусолог Чепурнов объяснил принцип работы новой версии вакцины «Спутник V»

Вирусолог Чепурнов объяснил принцип работы новой версии вакцины «Спутник V»

Вчера, 00:19

0

Новая версия вакцины «Спутник V» практически идентична предыдущей, поэтому вызвать осложнений не должна. И все же ее...

Подробнее
В Новосибирске мужчину выписали из инфекционной больницы с поражением легких 75%

В Новосибирске мужчину выписали из инфекционной больницы с поражением легких 75%

19-08-2021, 09:19

0

В Новосибирске мужчину с поражением легких в 75% выписали домой. Со слов Алексея, он был госпитализирован с...

Подробнее
Экс-глава МИД Польши Ващиковский рассказал о желании Лаврова дестабилизировать страну

Экс-глава МИД Польши Ващиковский рассказал о желании Лаврова дестабилизировать страну

Вчера, 08:24

0

Варшаве следует обдумать свою дальнейшую политику касательно России. Об этом заявил бывший глава МИД Польши Витольд...

Подробнее