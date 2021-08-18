Буланова удивилась решению ГИК пересмотреть отказ в регистрации на выборах

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Горизбирком вернул дело певицы в территориальную комиссию, отказ в регистрации ТИК вынес с нарушением сроков.
Артистка заявила, удивлена решению аппарат и надеется на лучшее. Она выразила благодарность поклонникам, а также лично главе ЦИК России Элле Памфиловой, которая реагировала на обращение Булановой.
«Я благодарна всем, кто меня публично поддерживал. Благодарна вниманию Центральной избирательной комиссии и Элле Памфиловой лично. Приятно удивлена решением Горизбиркома. Есть надежда на конструктивное решение, теперь мы можем продолжить борьбу за наши инициативы, сможем добиться принятия «ленинградской надбавки» и других инициатив, которые заслужил наш город», - сказала певица.
ТИК №17 отказался регистрировать Татьяну Буланову на выборах в ЗакС Петербурга из-за превышенного брака в подписных листах. В партии «Родина», от которой выдвигается певица, заявили, что проверяющие ошиблись и направили жалобу в ГИК.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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