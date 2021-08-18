В Петербурге могут повториться московские протесты 2019 года

Попытки губернатора Александра Беглова сформировать лояльное ему Законодательное собрание подрывают не только его авторитет, но и легитимность всей государственной власти. Это может привести к массовым протестам в Северной столице по московскому сценарию 2019 года, пишут СМИ.

В течение последних нескольких месяцев Смольный пытается не допустить до выборов «неудобных» кандидатов. Горизбирком прибегает к безосновательным отказам в регистрации, отмечали ранее журналисты. Однако два года назад недопуск оппозиционных кандидатов к выборам в Москве привёл к многотысячным митингам, сопровождавшимся порчей городского и личного имущества жителей столицы.

Кроме того, перекрытие улиц негативно сказалось на ресторанном бизнесе. Из-за отсутствия господдержки в пандемию и многочисленных запретов петербургские предприниматели и так оказались в тяжёлом положении. Массовые протесты могут привести к ещё большему оттоку бизнеса из города, предупреждают СМИ.

Несмотря на курс федерального центра на проведение прозрачных выборов, Беглов, в первую очередь, очевидно руководствуется личными интересами. Скорее всего, чтобы ничто не помешало ему сформировать подконтрольный ЗакС, он отказался от цифровизации и системы «Мобильный избиратель».

Примечательно, что эксперты поняли замысел Смольного ещё в начале 2021 года.

«Будут внимательно смотреть за тем, чтобы прошли в ЗакС, скажем так, достаточно лояльные руководству города люди», - отмечал доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПБГУ Александр Конфисахор.

Он также указал, что наиболее преданным Беглову окажется новый спикер ЗакСа.

«Спикер ЗакСа явно будет отличаться от Макарова в худшую сторону: это будет спокойный, послушный и исполнительный человек. Законодательное собрание станет сборищем людей, которые ничего не решают, а только подписывают уже готовые документы», - сказал эксперт.

При этом политики, которые могут противостоять губернатору, встречают препятствия на своём пути. Права участвовать в думских выборах чуть не лишилась кандидат от «Партии Роста» Оксана Дмитриева. Баллотирующийся в Госдуму Дмитрий Румянцев подал соответствующий иск в суд, но он был отклонён. По информации СМИ, Румянцев неоднократно участвовал в выборах в качестве технического кандидата.

Также Смольный оказывает давление на партию «Родина», отмечают в прессе. Политическое объединение не смогло свободно провести агитационную кампанию, о чём в обращении к главе ЦИК Элле Памфиловой рассказала Татьяна Буланова. На прошлой неделе избирком не зарегистрировал городской список партии. Тем не менее политологи уверены, что у «Родины» ещё есть шанс попасть в местный парламент.

«Если в итоге «Родину» всё же допустят до выборов в ЗакС, то это будет яркое политическое шоу с красивым финалом», - прокомментировал ситуацию политолог Сергей Наумов.

В самый последний момент права участвовать в выборах в ЗакС добился член «Яблока» Борис Вишневский. Сначала ГИК отказал действующему депутату, зарегистрировав нескольких его тёзок. Как пишут в прессе, теперь Вишневского могут исключить из предвыборной гонки за статью в «Новой газете».

Между тем не обошлось без кадровых скандалов в самом ГИК. Недавно из состава комиссии попытались исключить Марину Жданову, обладающую правом решающего голоса. В настоящее время это решение оспаривается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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