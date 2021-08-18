«Город в раздрае»: политтехнолог Полежаев о предвыборной ситуации в Петербурге

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Власти Петербурга продолжают вмешиваться в выборы в Заксобрание, чиня кандидатам препятствия в проведении избирательных кампаний. Из-за этого в федеральном центре стремительно растет недовольство действиями главы города Александра Беглова, уверен политтехнолог Вадим Полежаев.
Его слова подтверждает ситуация с действующим депутатом ЗакСа Борисом Вишневским. Вчера, 19 августа, Горизбиком Северной столицы ответил ему отказом на просьбу отменить предупреждение, сделанное из-за статьи в «Новой газете». В ГИК сочли ее агитационной и решили, что парламентарий использовал свой депутатский статус, чтобы добиться ее публикации.
До этого Горизбирком отказывался регистрировать Вишневского на выборы. Его кандидатура была одобрена лишь в самый последний момент.
Помимо Вишневского, давление оказывается и на других выдвиженцев, мешающих Смольному сформировать лояльный Беглову парламент. В частности, в опале оказались представители «Родины», «Партии роста» и других политических блоков.
«А главное непонятно, к чему все это и какой он в итоге собирается получить результат», - отметил Полежаев.
На чиновничий произвол обратили внимание в Москве. По словам Полежаева, обеспечив Беглову полную свободу относительно предвыборной кампании 2021 года, в столице надеялись, что избирательный процесс в Петербурге не повторит сценария двухгодичной давности. Те выборы глава ЦИК Элла Памфилова назвала одними из самых нечестных в стране.
Как отмечает Полежаев, за месяц до начала выборов в Петербурге ситуация накалена, Петербург фактически находится в раздрае. Горизбирком не дает зарегистрироваться на выборах неугодным Беглову кандидатам, а чиновники не хотят идти на контакт с представителями бизнеса. В связи с этим действующие депутаты ЗакСа от «Единой России» уже обратились к президенту страны с просьбой повлиять на губернатора Северной столицы.
Своими действиями команда Беглова испортила отношения не только с городскими партнерами, но и с Москвой, что чревато возможной отставкой градоначальника.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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