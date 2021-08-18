Рестораторы в Петербурге пожаловались на отказ Смольного возмещать коронавирусные потери

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Рестораторы Петербурга жалуются на то, что правительство города не выплачивает им компенсации за закрытие из-за коронавируса. Об этом говорится в обращении объединения «Рестоград» губернатору Александру Беглову, которое было направлено 19 августа, передает Фонтанка.
Рестораторы сообщили, что меры по ограничению работы и закрытию фуд-кортов обсуждались при участии комитета по промышленной политике, комитета по финансам и комитета по труду и занятости. Были согласованы условия закрытия фуд-кортов на период роста числа новых случаев заражения.
В начале августа, несмотря на существующие договоренности, комитет по финансам отказался выделять компенсации ресторатором. Официально отказ обосновали тем, что Министерство экономического развития обещало выделить гранты для субъектов МСП, деятельность которых может быть приостановлена из-за временных региональных ограничений.
Но против фуд-кортов сыграли введенные ограничения. Большая часть из них не смогут претендовать на такие гранты, поскольку они относятся к крупному бизнесу.
Рестораторы говорят о том, что в 2020-2021 годах из-за пандемии фуд-корты не работали в общей сложности 10 месяцев. Многие компании остались без выручки и были вынуждены брать кредиты, чтобы продержаться на плаву.
«В связи с вышеизложенным, просим вас принять решение о выделении финансовой поддержки предприятиям общественного питания, относящимся к крупному бизнесу, осуществляющим свою деятельность на территории торговых комплексов (фуд-корты/фуд-плейсы)», — говорится в обращении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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