«Это издевательство»: общественник Соловейчик о планах реновации «Нарвской заставы»

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Микрорайон «Нарвская застава» в Петербурге является наглядным доказательством того, каким был советский Ленинград в первые послевоенные годы, поэтому этот район нужно сохранить в том виде, в котором он есть сейчас. С таким заявлением выступил представитель Движения гражданских инициатив, политолог и общественный деятель Владимир Соловейчик.
Комментируя противостояние жителей «Нарвской заставы» с чиновниками Смольного за сохранение исторических зданий на территории микрорайона, политолог назвал «издевательством» тот факт, что согласно законопроекту губернатора Александра Беглова, более 160 домов могут быть снесены с целью дальнейшей застройки.
На территории «Нарвской заставы» построены «добротные» дома, к тому же, есть зеленая зона в небольшой удаленности от центра Петербурга, а близость метро делает микрорайон «успешной локацией», убежден Соловейчик.
Активисты и жители «Нарвской заставы» ранее подали коллективный иск к губернатору Александру Беглову и Законодательному собранию против застройки и сноса зданий на территории микрорайона. Но суд отклонил заявление, приняв ходатайство представителей Смольного.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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