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Практикуемая администрацией Петербурга и губернатором города Александром Бегловым политика по отношению к выборам может негативно сказаться на состоянии общества и экономики.
Жесткая политика администрации Санкт-Петербурга, направленная на устранение «неудобных» кандидатов в депутаты городского Законодательного собрания, может привести к возникновению массовых протестов. Подобный сценарий наблюдался в 2019 году в Москве, когда оппозиционных кандидатов не допустили до участия в выборах.
Отмечается, что московские события негативно отказались на доходах ресторанного бизнеса. Если в Северной столице начнутся подобные протестные акции, то это приведет к усилению оттока бизнеса из города.
Предстоящие выборы в ЗакС сопровождаются фальсификациями и созданием препятствий для некоторых кандидатов. Под давлением оказались, в частности, кандидат от партии «Родина» Татьяна Буланова и члены «Партии Роста».
Кроме того, губернатор города Александр Беглов отказался от предложенной федеральным центром системы «Мобильный избиратель», направленной на обеспечение прозрачности выборов. Предполагается, что действия главы города направлены на формирование лояльного и «послушного» Заксобрания, что в итоге превратит Петербург в «политическое болото» и негативно скажется на всей системе государственного управления.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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