В Петербурге каждый третий работник сферы услуг отказался от вакцинации

В Петербурге к первому октября должны быть привиты 80 процентов работников сферы услуг. Исключение составляют граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией за последние полгода или же те, у которых имеется медотвод. Пока что процесс вакцинации слишком активным не назовешь. Более того, третья часть работников сферы услуг вообще не собирается проходить вакцинацию. Так, 35 процентов сотрудников сообщили, что не будут ставить прививку ни при каких условиях.

«Только 16% непривитых сотрудников сферы услуг Санкт-Петербурга намерены в любом случае сделать прививку. Под угрозой увольнения или невозможности трудоустройства готовы вакцинироваться еще 29% опрошенных, а 35% не будут прививаться ни при каких условиях», - сказано в исследовании SuperJob, сервиса, который помогает в поиске работы.

Решение властей Петербурга об обязательной вакцинации работников государственных учреждений, услуг и транспорта, одобряет каждый третий житель города на Неве. В то же время 45 процентов респондентов выступают противниками принуждения к вакцинации.

Опросом, о котором идет речь, было охвачено 1600 человек, проводился он с 13 по 17 число этого месяца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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