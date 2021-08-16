Депутат Дмитриева назвала отставку члена ГИК Ждановой неправомочной

Депутаты петербургского ЗакСа приняли решение отправить в отставку члена горизбиркома Марину Жданову. Парламентарий Оксана Дмитриева выступила против этого, назвав действия коллег неправомочными.

Отставка Ждановой случилась за месяц до выборов. Депутаты ЗакСа полагают, что она должна покинуть занимаемый ранее пост из-за нарушений в ходе предвыборной кампании в Петербурге. В поддержку этого решения выступили 32 парламентария, 6 высказались против. Сейчас на место Ждановой идет подбор новой кандидатуры.

Имя уволенного члена ГИК связано с регистрацией выдвиженцев от партии «Новые люди» кандидатами в депутаты городского парламента. Представители «Единой России» уверены, что Смольный помог партии собрать подписи при помощи админресурса.

Жданова как член ГИК выступила за перепроверку подписей выдвиженца от «Новых людей» Ольги Герасиной при рассмотрении жалобы на отказ в регистрации на выборы. Вероятно, это и выступило причиной отставки.

Депутат Оксана Дмитриева, выступившая против увольнения Ждановой, заявила, что закон запрещает совершать подобные кадровые перестановки во время выборной кампании, как и за год до окончания полномочий состава ГИК. По ее мнению, в отставку следовало бы отправить другого члена комиссии – Алексея Березина.

«Получается, что врагам — по закону, а себе можно всё», - заявила Дмитриева.

Приняв подписи «Новых людей», петербургский ГИК отказал в регистрации городскому списку «Родины». Кроме того, горизбирком не допустил до выборов в ЗакС певицу Татьяну Буланову из-за якобы бракованных подписных листов. При этом партия собирала подписи максимально открытым способом. Судя по всему, Смольный поставил цель сформировать лояльный себе ЗакС, не допустив в новый созыв неподконтрольных депутатов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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