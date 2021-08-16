В УСП рассказали о нарушениях на пищеблоках в школах Красногвардейского района

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Чиновники администрации Красногвардейского района встретились с руководителем Управления социального питания Петербурга Алексеем Барабанщиковым. На совещании подвели итоги проверок, прошедших в учебных заведениях района.
Перед новым учебным годом УСП организовало серию проверок в 18 школах Красногвардейского района. Средний балл выставленных оценок составил 91 из 100 возможных. При этом были обнаружены нарушения, которые частично устранили.
Например, в шести учреждениях отсутствовали планы производственного контроля. На двух пищеблоках обнаружили крупу и творог, не соответствующие органолептическим требованиям. УСП порекомендовало школам усилить контроль за работой поставщиков.
При этом выяснилось, что некоторые пищеблоки нуждаются в техническом обновлении. Участники совещания сошлись во мнении, что только с помощью средств администрации и бюджета школ провести полную модернизацию пищеблоков невозможно. Есть вероятность, что будут использованы схемы привлечения поставщиков питания для ремонта. Подобная система уже применялась в нескольких регионах страны.
Барабанщиков распорядился, чтобы «КСП «Охта», который является главным оператором соцпитания в Красногвардейском районе, предложил варианты организации ремонта пищеблоков и установки терминалов бесконтактной оплаты школьных обедов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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