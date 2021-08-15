Смольный забыл о Петербурге: Ученый Максим Шугалей напомнил о нерешенных проблемах города

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Социолог Максим Шугалей в соцсетях обратился к чиновникам Санкт-Петербурга. Он напомнил им о проблемах, которые, вероятнее всего, те позабыли. В частности, речь идет о несостоявшемся строительстве «судебного квартала», станций метро и проблемах исторических зданий.
По словам Шугалея, экономика и социальная сфера Петербурга находятся в ужасающем состоянии. Местные власти обещали горожанам новые станции метро, однако за много лет появилось лишь пять новых станций.
«И те, что открыли, – это тихий ужас: плесень, неработающие траволаторы, протечки. По остальным станциям только сроки переносят, договорились уже до 2030 года, и то не факт!» - заявил Максим Шугалей в авторском телеграм-канале.
Также ученый напомнил о том, что в Петербурге должен был появиться «судебный квартал». Туда вошло бы здание Верховного суда и жилые дома для сотрудников. Изначально стройка планировалась на проспекте Добролюбова, однако позже проект перенесли на Смольнинскую набережную, но и там его судьба не определена. По словам Шугалея, Верховный суд может никогда и не перебраться в Петербург.
Говоря о сохранении исторического наследия, социолог напомнил о проблеме Конюшенного ведомства – историческое здание требует спасения.
«Всё это происходит из-за неспособности местных чиновников решать городские проблемы. Хотя федеральное правительство действует крайне эффективно и дает региональным властям все возможности для развития вверенных им территорий. Посмотрите на примеры Тулы. Калуги, Белгорода, Казани и многих других городов. А ведь они имеют куда меньшие возможности, чем Петербург», - прокомментировал Шугалей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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