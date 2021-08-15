В Петербурге за прошедшую неделю выявили больше 1000 пневмоний: на КТ побывали три сотни вакцинированных

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Свыше тысячи вирусных пневмоний выявлено за неделю в Петербурге. Это следует из данных статистики, которую сегодня, 16 августа, обнародовал сортировочный COVID-центр Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС).
Согласно новой информации, в период с 9 по 15 число этого месяца компьютерную томографию в COVID-центрах МИБС прошли 1 796 жителей города. Из них вирусная пневмония была выявлена у 1059 человек.
Как подчеркивает местное издание «Фонтанка», внимание привлекает тот факт, что за медицинской помощью в учреждение обратились 302 вакцинированных горожанина. В большинстве своем они получили оба компонента вакцины, и только 83 человека получили только одну дозу.
Заметим, что более тысячи пневмоний за неделю для Петербурга не рекорд. Две недели назад был зафиксирован рекордный показатель - тогда сообщалось о 2,5 тысячах случаев.
МИБС выполняет КТ для пациентов с коронавирусом или подозрением на него с начала пандемии в своих поликлиниках, которые расположены на 6-й Советской и на улице Есенина. По итогам КТ принимается решение о госпитализации пациента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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