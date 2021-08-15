Смольный предпринимает меры по сушке явки избирателей на выборы

Вчера, 14:39

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Смольный предпринимает меры по сушке явки избирателей на выборы
Фото из открытых источников

Губернатор Санкт-Петербурга призвал горожан вакцинироваться от коронавируса, поскольку осенью в городе ожидается четвертая волна заболеваемости.

«Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надёжное оружие против вируса — вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто ещё не вакцинировался, сделать прививку», - заявил Беглов.

Однако это заявление противоречит действиям Смольного. Ведь сейчас в городе закрываются ковид-стационары, потому что недавно власти города заявляли о снижении заболеваемости и выходе на плато. Примечательно, что эксперты ожидают роста заболеваемости в начале зимы.

Слова губернатора вместе с риторикой Смольного вполне могут говорить о том, что Беглов пытается запугать жителей Северной столицы для понижения явки на выборы в ЗакС. Также на голосовании под предлогом несоблюдения социальной дистанции и санитарных норм чиновники могу удалять наблюдателей для замены на более лояльную комиссию. СМИ неоднократно сообщали, что губернатор очевидно планирует провести лояльных ему людей в парламент, а в уже начавшейся предвыборной кампании фиксируются многочисленные нарушения и фальсификации.

Коронавирусные ограничения также дают право отказывать в согласовании протестных акций любого формата. Скорее всего чтобы жители Санкт-Петербурга не могли проверить, обманывает ли их Беглов с ростом заболеваемости, Смольный не публикует региональную статистику по коронавирусу. Эта информация заменена на справочные материалы о вакцинации.

Напомним, недавно уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов заявил, что существующие ограничения в городе препятствуют предвыборной агитации, и потребовал, чтобы Беглов отменил запреты на массовые мероприятия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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