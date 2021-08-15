67% опрошенных петербуржцев высказались против вакцинации от COVID-19

В северной столице 67% опрошенных жителей высказали мнение, что видят в массовой вакцинации корыстные цели государства. Такие данные получили в ходе совместного опроса сервисы «Мегаплан» и hh.ru.

39% опрошенных петербуржцев считают, что прививка может отразиться на их здоровье.

30% — не доверяют отечественным вакцинам.

9% ждут, когда можно будет привиться зарубежной вакциной.

54% из опрошенных работодателей, возьмут на работу сотрудника, не прошедшего вакцинацию. 33% при этом сообщили, что прививка будет дополнительным преимуществом кандидата, а всего 12% не возьмут на работу непривитого человека.

41% петербуржцев не нравится идея о том, что в корпоративной системе собираются вводить отметки «привит» или «не привит».

32% из опрошенных это не раздражает, а положительно на это смотрят — 26%.

Ранее сообщалось, что одна треть опрошенных жителей России заявили, что готовы потерять часть зарплаты ради удаленной работы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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