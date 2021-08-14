Количество выявленных за сутки случаев COVID-19 в Петербурге внезапно снизилось

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За минувшие сутки на территории РФ были подтверждены 21 624 новых случая коронавируса в 85 субъектах страны. Свежую ковид-статистику обнародовали сегодня в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) и на сайте «Стопкоронавирус.рф».
У 1745 человек из 21 624, то бишь у 8,1 процента, вирус активен без клинических проявлений заболевания. Как правило, все они являются контактными лицами.
В Петербурге число новых ковид-случаев внезапно снизилось. Так, за сутки, что минули, выявлено 1668 новых заражений. В субботу, напомним, сообщалось о 1823 новых инфицированных. В Ленинградской области прибавилось за сутки 230 новых больных.
Лидером по числу новых заражений за сутки является Москва - в городе выявлено еще 1954 человека с коронавирусом. За последние сутки в стране умерли от ковида 816 человек, 43 из них - в Петербурге.
Всего в России за время пандемии по статистике проходит 6 600 836 выявленных случаев коронавируса в 85 регионах страны. Выздоровели 5 884 316 человек. К сожалению, новый коронавирус унес жизни 170 тысяч человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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