В попытках обрести полный контроль над Петербургом Беглов может освободить кресло губернатора

14-08-2021, 21:04

0

Image 16+
В попытках обрести полный контроль над Петербургом Беглов может освободить кресло губернатора
Фото: Администрация Санкт?Петербурга

В Петербурге не утихают скандалы из-за выборов в ЗакС. Многие возлагают вину за происходящее на губернатора города Александра Беглова, в попытках отсечь неподконтрольных кандидатов готового повлиять на ход избирательного процесса, формируя политическое поле под себя.

С каждым годом у федерального центра все больше вопросов к избирательной системе Петербурга. Проблемы возникли еще в 2019 году, когда Беглов был врио губернатора. Уже тогда в избиркомах было зафиксировано огромное число нарушений на муниципальных выборах, а Беглов публично заявлял, что это недопустимо.

«Все, что сегодня происходит, наносит большой вред репутации нашего города. Грязные выборы никому не нужны», - говорил губернатор.

Скандалы 2019 года вынудили ЦИК начать проверку. В результате были выявлены нарушения, на основании которых ЦИК признал работу городского избиркома на муниципальных выборах неудовлетворительной.

Произошедшее в 2019 году показало, чего боялся Беглов – потерять свое место. И чтобы этого не случилось, он очевидно начал формировать штат лояльных депутатов. В связи с этим на выборах было зафиксировано большое количество нарушений.

Например, некоторые муниципалитеты объявляли о выборах только «своим» кандидатам, чтобы остальные не успели подать документы о выдвижении. Некоторые избиркомы располагались в неизвестных местах, другие – закрывались в дни приема документов.

В выборах губернатора Петербурга в 2019 году из 28 кандидатов смогли участвовать только четверо, включая Беглова. Всем остальным было отказано в регистрации.

В 2020 году Беглов назначил свою бывшую коллегу главу Курортного района Наталью Чечину членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

В настоящее время Беглов с вице-губернатором Александром Бельским пытаются сформировать «удобный» для себя городской парламент. После того, как атаке подвергся оппозиционный кандидат Борис Вишневский, он назвал главных интересантов снятия его с выборов. По его мнению, это был Смольный. Позднее Вишневский все же был зарегистрирован.

Однако настоящий предвыборный произвол в Петербурге стал очевиден после отказа в регистрации целого списка кандидатов в депутаты Заксобрания от партии «Родина».

Помимо прочего, аппарат Беглова очевидно пытается манипулировать избирательным процессом с помощью коронавирусной статистики. Есть основания считать, что ради «нужного» результата Смольный готов идти на введение новых ограничений, чтобы воспрепятствовать проведению кандидатами своих агитационных кампаний.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов недавно заявил, что ряд действующих запретов в Петербурге лишены логики и непоследовательны.

Курс Смольного ведет к тому, что после выборов городской парламент останется без оппозиции.

Так, партия «Новые люди» рассматривается властями в качестве замены «Партии Роста», «Яблоко» не должно преодолеть пятипроцентный барьер, тогда как Российской партии свободы и справедливости (РПСС) скорее всего "дорисуют" недостающие голоса.

Примечательно, что незадолго до старта избирательной кампании президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости сделать этот процесс честным и открытым. 

Однако происходящее свидетельствует об обратном. Поэтому глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о готовности принять «кардинальные меры», если сентябрьские выборы в Петербурге пройдут с нарушениями.

Ситуация вокруг петербургской избирательной кампании нанесла урон репутации города. По слухам, в Петербурге уже начали подбирать потенциальных кандидатов на пост губернатора Северной столицы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Количество выявленных за сутки случаев COVID-19 в Петербурге внезапно снизилось

Вчера, 14:54

В Санкт-Петербурге по обвинению в домогательствах задержали детского тренера

Вчера, 08:19

В Петербурге мужчина проломил голову 13-летнему подростку, швырнув его на асфальт

14-08-2021, 22:49

Петербург готов к запуску Портала дополнительного образования

14-08-2021, 21:34

В попытках обрести полный контроль над Петербургом Беглов может освободить кресло губернатора

14-08-2021, 21:04

Избирком ответит за слив персональных данных сторонников «Родины»

14-08-2021, 17:44

Ребенка из Карелии с тяжелой формой коронавируса COVID-19 направили на лечение в Петербург

14-08-2021, 14:54

Медики Петербурга рассказали россиянам об опасных последствиях коронавируса COVID-19

14-08-2021, 00:14

За лето в Санкт-Петербурге потратили на мытье дорог рекордный миллион кубометров воды

12-08-2021, 23:34

Губернатор Беглов заявил, что осенью в Петербург придет четвертая волна COVID-19

12-08-2021, 23:34

Беспредел на выборах в Петербурге: «Родине» отказали в регистрации

12-08-2021, 19:49

В Петербурге задержали банду теневых банкиров, обналичивших более миллиарда рублей

12-08-2021, 18:44

Прокуратура Петербурга выяснила причину появления «рыжего дыма» над территорией Кировского завода

12-08-2021, 11:22

Проблемы с качеством пищи привели к отказу школ от услуг операторов питания

11-08-2021, 21:49

Стационары Петербурга возвращаются к штатному режиму работы

11-08-2021, 16:11

Недовес блюд и нарушения норм СанПиН стали основными нарушениями в школьном питании в 2020 году

11-08-2021, 15:39

Петербургские участники молодежных форумов выиграли грантов более чем на 7 миллионов рублей

11-08-2021, 15:15

Памфилова дала еще один шанс ЦИК Санкт-Петербурга навести порядок на выборах

9-08-2021, 19:44

В Санкт-Петербурге прокуратура решила проблему с невыплатой заработной платы на сумму более 2,2 млн рублей

9-08-2021, 15:27

Актеры Ургант и Дятлов поддержали Буланову в ее заботе о пенсионерах

8-08-2021, 15:54

Комментировать

  • Заигрался Беглов с огнем, а сейчас вообще апогей его губернаторской карьеры. Так зашкварить избирательный процесс - постараться надо! Не думаю, что это ему сойдет с рук.
Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты рассказали, как привиться от COVID-19 при заболеваниях желудка, почек и бронхиальной астме

Эксперты рассказали, как привиться от COVID-19 при заболеваниях желудка, почек и бронхиальной астме

14-08-2021, 12:34

0

В течение текущей недели количество летальных исходов от COVID-19 в Российской Федерации стало максимально высоким за...

Подробнее
Медики Петербурга рассказали россиянам об опасных последствиях коронавируса COVID-19

Медики Петербурга рассказали россиянам об опасных последствиях коронавируса COVID-19

14-08-2021, 00:14

0

В минувшем году, когда была объявлена пандемия коронавируса, Петербург отличился рекордным ростом смертности. В этом...

Подробнее
В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

13-08-2021, 12:14

0

Семейному врачу Флориану Балкау из Валленхорста (Германия) начали пачками приходить письма с угрозами после того, как...

Подробнее
National Interest: Третья мировая война произойдет из-за сговора РФ и КНР

National Interest: Третья мировая война произойдет из-за сговора РФ и КНР

13-08-2021, 14:54

0

Завкафедрой военно-морской стратегии им Дж. К. Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс уверен, что агрессия...

Подробнее
Жительница Ростова пожаловались на невнимательность медиков при вакцинации

Жительница Ростова пожаловались на невнимательность медиков при вакцинации

14-08-2021, 11:09

0

Жители Ростова пожаловались в Instagram на невнимательность, а порой и халатное отношение медиков к горожанам, которые...

Подробнее
Онколог Бондаренко рассказала о симптомах рака у женщин и мужчин

Онколог Бондаренко рассказала о симптомах рака у женщин и мужчин

14-08-2021, 08:29

0

Симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии, озвучил врач-онколог Мытищинской городской клинической...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Названа самая дешевая российская вакцина от коронавируса COVID-19

Названа самая дешевая российская вакцина от коронавируса COVID-19

13-08-2021, 14:19

0

«Спутник Лайт» является самой дешевой российской вакциной от коронавирусной инфекции. Это следует из данных...

Подробнее
Башкортостан катастрофически теряет население

Башкортостан катастрофически теряет население

14-08-2021, 11:54

0

По прогнозу Минэкономразвития, в этом году численность населения страны уменьшится на 0,55 млн человек, годом позже —...

Подробнее
Вся правда о трагедии в Донбассе на экранах кинотеатров. В прокат вышел фильм «Солнцепёк»

Вся правда о трагедии в Донбассе на экранах кинотеатров. В прокат вышел фильм «Солнцепёк»

14-08-2021, 13:29

0

Военная драма «Солнцепёк» вышла в прокат 12 августа. Картина расскажет о событиях семилетней давности в Луганске. В...

Подробнее
Ребенка из Карелии с тяжелой формой коронавируса COVID-19 направили на лечение в Петербург

Ребенка из Карелии с тяжелой формой коронавируса COVID-19 направили на лечение в Петербург

14-08-2021, 14:54

0

В Карелии с тяжелой формой коронавируса были госпитализированы двое детей. Одного из них решено отправить на лечение в...

Подробнее