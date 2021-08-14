В попытках обрести полный контроль над Петербургом Беглов может освободить кресло губернатора

В Петербурге не утихают скандалы из-за выборов в ЗакС. Многие возлагают вину за происходящее на губернатора города Александра Беглова, в попытках отсечь неподконтрольных кандидатов готового повлиять на ход избирательного процесса, формируя политическое поле под себя.

С каждым годом у федерального центра все больше вопросов к избирательной системе Петербурга. Проблемы возникли еще в 2019 году, когда Беглов был врио губернатора. Уже тогда в избиркомах было зафиксировано огромное число нарушений на муниципальных выборах, а Беглов публично заявлял , что это недопустимо.

«Все, что сегодня происходит, наносит большой вред репутации нашего города. Грязные выборы никому не нужны», - говорил губернатор.

Скандалы 2019 года вынудили ЦИК начать проверку. В результате были выявлены нарушения, на основании которых ЦИК признал работу городского избиркома на муниципальных выборах неудовлетворительной.

Произошедшее в 2019 году показало, чего боялся Беглов – потерять свое место. И чтобы этого не случилось, он очевидно начал формировать штат лояльных депутатов. В связи с этим на выборах было зафиксировано большое количество нарушений.

Например, некоторые муниципалитеты объявляли о выборах только «своим» кандидатам, чтобы остальные не успели подать документы о выдвижении. Некоторые избиркомы располагались в неизвестных местах, другие – закрывались в дни приема документов.

В выборах губернатора Петербурга в 2019 году из 28 кандидатов смогли участвовать только четверо, включая Беглова. Всем остальным было отказано в регистрации.

В 2020 году Беглов назначил свою бывшую коллегу главу Курортного района Наталью Чечину членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

В настоящее время Беглов с вице-губернатором Александром Бельским пытаются сформировать «удобный» для себя городской парламент. После того, как атаке подвергся оппозиционный кандидат Борис Вишневский, он назвал главных интересантов снятия его с выборов. По его мнению, это был Смольный. Позднее Вишневский все же был зарегистрирован.

Однако настоящий предвыборный произвол в Петербурге стал очевиден после отказа в регистрации целого списка кандидатов в депутаты Заксобрания от партии «Родина».

Помимо прочего, аппарат Беглова очевидно пытается манипулировать избирательным процессом с помощью коронавирусной статистики. Есть основания считать, что ради «нужного» результата Смольный готов идти на введение новых ограничений, чтобы воспрепятствовать проведению кандидатами своих агитационных кампаний.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов недавно заявил, что ряд действующих запретов в Петербурге лишены логики и непоследовательны.

Курс Смольного ведет к тому, что после выборов городской парламент останется без оппозиции.

Так, партия «Новые люди» рассматривается властями в качестве замены «Партии Роста», «Яблоко» не должно преодолеть пятипроцентный барьер, тогда как Российской партии свободы и справедливости (РПСС) скорее всего "дорисуют" недостающие голоса.

Примечательно, что незадолго до старта избирательной кампании президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости сделать этот процесс честным и открытым.

Однако происходящее свидетельствует об обратном. Поэтому глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о готовности принять «кардинальные меры», если сентябрьские выборы в Петербурге пройдут с нарушениями.

Ситуация вокруг петербургской избирательной кампании нанесла урон репутации города. По слухам, в Петербурге уже начали подбирать потенциальных кандидатов на пост губернатора Северной столицы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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