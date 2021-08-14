Избирком ответит за слив персональных данных сторонников «Родины»

В Сеть утекли фотографии подписных листов петербургского отделения партии «Родина», которые были переданы на регистрацию в избирательную комиссию. Снимки с персональными данными всплыли в нескольких телеграмм-каналах.

Лидер партии, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что персональную ответственность за это нарушение законы несут председатель и секретарь избиркома.

«Партия «Родина» всегда выступала за справедливость, за равенство всех перед законом. Власть обязана следовать закону так же, как и народ. Компетентные органы разберутся, кто виновен в этом преступлении, но официальная ответственность за сохранность подписных листов лежит на председателе и секретаре комиссии», - высказался Журавлев.

В Петербурге избирательная кампания партии «Родина» проходит под беспрецедентным давлением со стороны чиновников и официальных властей. Кандидатам блокируют возможность заниматься агитацией и размещать визуальную информацию на городских банерах. После открытого видео обращения кандидата «Родины» Татьяны Булановой к главе ЦИК Элле Памфиловой, горизбирком не допустил до выборов в региональный парламент весь список петербургской «Родины». Есть свидетельства того, что петербуржцам, поставившим подпись за «Родину» угрожали «проблемами на работе».

Алексей Журавлев пообещал, что будет следить за тем, чтобы никому из списка, выложенного в сеть, не был нанесен какой-либо ущерб. Работу чиновников Смольного депутат назвал абсолютным административным злом.

«Уже всем понятно, что местная власть никого не уважает: ни народ, ни закон, ни всю нашу страну. И за свою абсолютную аморальность петербургские чиновники ответят перед народом. И на выборах, и в судах.«Родина» - партия добра. И добро всегда побеждает зло! » - пообещал лидер «Родины».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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