В Петербурге мужчина проломил голову 13-летнему подростку, швырнув его на асфальт

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В «черную» пятницу, 13 августа, вечером из детской больницы в полицию пришла срочная телефонограмма. В ней сообщается о том, что от дома по Загородному проспекту был госпитализирован подросток. 13-летний мальчик находится в тяжёлом состоянии, сообщает телеканал «78» со ссылкой на информацию из правоохранительных органов.
У пострадавшего диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и другие серьёзные повреждения головы и лица. Мальчик нуждается в серьезной медицинской помощи.
В ночь на 14 августа в следственный отдел по Адмиралтейскому району самостоятельно обратился 33-летний житель Петербурга. По его словам, накануне утром он поссорился с подростком. Схватив мальчика за ногу и куртку, он приподнял его над землёй и швырнул на асфальт, после чего ушёл. Подросток остался лежать на земле. Кем приходится пострадавший мальчик мужчине неизвестно.
Мужчина был задержан и сейчас находится в изоляторе. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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