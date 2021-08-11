За лето в Санкт-Петербурге потратили на мытье дорог рекордный миллион кубометров воды

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Пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга сообщила о рекордном количестве воды для полива дорог и тротуаров всех районов, израсходованных этим летом. Аномальная жара вносит свои коррективы. Об этом сообщает «Комсомольская правда Санкт-Петербург».
Чистки петербургских дорог этим летом обошлись властям в миллион кубометров воды. В конце июня и начале июля жители города столкнулись с аномальной жарой. Солнце невыносимо пекло головы и рисовало моментальный загар.
Но коммунальные службы города не сидели на месте. За этот период проезжая часть тщательно остужалась и очищалась от пятен, напитков и много чего другого.
Центр Санкт-Петербурга был забит переполненными урнами, чему уборщики уделяли особенно много внимания. А для радости глазу сотрудники дорожных предприятий поливали газоны.
«В местах большого скопления пешеходов урны наполняются мгновенно. За последние несколько недель дорожные службы отмыли более 16 тысяч урн, установленных в городе», - рассказали в пресс-службе.
Сегодня, 12 августа, прошла тщательная уборка на Думской улице, где и был потрачен тот самый миллионный кубометр воды.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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